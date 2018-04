Készítse el Audrey Hepburn kedvenc spagettijét!

Az Álom luxuskivitelben és a Római vakáció főhősnőjének nemcsak a színészkedés ment jól, hanem a főzés is. Fia, Luca Dotti készítette el Audrey szakácskönyvét, amelyben a kedvenc receptjeit szedte egy csokorba, köztük a Spaghetti al Pomodorót, amelyet most ön is elkészíthet. Tűzze fel a haját, ragadjon fakanalat, és bújjon egy ebéd erejéig a híres Audrey bőrébe!

Az Audrey at Home: Memories of My Mother's Kitchen (Audrey otthon: Emlékek édesanyám konyhájából) című szakácskönyv olyan, mint egy családi album: személyes levelezések, emlékek, anekdoták, rajzok, receptek és több mint 250 korábban még nem publikált családi fénykép tölti meg a lapokat. Így bepillantást enged a híres színésznő életébe a hollandiai gyermekkorától kezdve a hollywoodi mindennapjain keresztül egészen időskoráig.

A könyvben ötven recept található, köztük a tejszínes csokoládétorta, a csokoládémousse, a Penne alla Vodka – vagyis a vodkás tészta – és a Spaghetti al Pomodoro.

Sőt, még azt is megtudhatjuk belőle, hogy a színésznő bárhol is járt a világban,

sosem hagyta ki a reggelit.

Fia szerint rendkívül fontosnak tartotta a hidratálást, ezért sok vizet ivott, sok zöldséget fogyasztott, illetve

minden héten tartott egy méregtelenítő napot: csak gyümölcsöt és joghurtot evett, illetve rengeteg vizet ivott.

Tanulja el a divatikon egészségmegőrző tippjeit, majd készítsen spagettit, ahogy a színésznő szerette.

Spaghetti al Pomodoro

Hozzávalók:

1 hagyma, apróra vágva

2 gerezd fokhagyma, összetörve

2 sárgarépa, apróra vágva

2 szál friss zeller, apróra vágva

800 g friss, hámozott paradicsom

1 nagy csokor bazsalikom

2 evőkanál extra szűz olívaolaj

1 csomag spagettitészta

frissen reszelt parmezán sajt

Elkészítés:

Keverje össze egy nagy fazékban a hagymát, a fokhagymát, a répát, a zellert és a paradicsomot. Locsolja meg az olívaolajjal, adjon hozzá körülbelül fél csésze bazsalikomlevelet, és főzze a mártást 45 percig; alkalmanként keverje meg. Közben tegye fel főni a tésztát. A tökéletes tészta elkészítésének receptjét itt találja.



Ha letelt az idő, és elkészült a mártás, hagyja kihűlni, kóstolja meg, majd sózza ízlés szerint. Miután leszűrte a megfőtt tésztát, keverje össze a mártással, végül tálalja friss bazsalikommal és parmezán sajttal.