Néha csak csíp, néha éget, mégis odavagyunk a könnyfakasztó és izzasztó ételekért. Hiába ver ki a víz, lesz melegünk, folyik az orrunk a könnyünkkel egyetemben, legközelebb is szívesen spékeljük meg az ebédet egy kis csilivel. Mi ennek az oka? Csupán annyi, hogy van, aki forrón, van, aki csípősen szereti. Ön is egy pikáns ebédre vágyik? Már mutatjuk is a receptet!