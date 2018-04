Rumos, borsos, citromos, avagy kávé a világ körül

Bárhol éljenek is a világon, egy valami közös az emberekben: ébredés után azonnal egy csésze kávéért kiáltanak. Vannak, akik nem tudnak lemondani a hagyományos fajtákról, mint az eszpresszó vagy a cappuccino, míg mások imádják az újdonságokat, és szívesen próbálják ki más nemzetek italait is. De talán a fekete borsos vagy a citromos kávé még nekik is meredek lenne.