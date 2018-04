Míg mi teljesen ledöbbentünk a zöld sörtől, a MatchaBarban, New Yorkban ez a látvány már teljesen megszokott; a vendégek vidáman koccintanak a különös színű itallal. De vajon hogyan készül? Mi adja a jellegzetes színét? Ahogy a bár nevében is benne van, a matcha. Az első lépés, hogy a matcha port – japán zöld tea – összekeverik egy kis sörrel egy shakekészítő gép segítségével; ezt követően csak kitöltik az italt, hozzáadják a zöld keveréket, és voilá. Kész is a zöld sör.