Varázslatos bortúra Szantorinitől Egerig

Minden évben van néhány olyan nap, amikor utazás nélkül is izgalmas boros kalandokat élhetünk át. Nem kell repülőre ülnünk ahhoz, hogy belekóstoljunk Bordeaux vöröseibe, megismerjük az olasz pezsgőket, vagy összehasonlítsuk a vulkáni területekről származó borokat. Néhány lépéssel egész kontinenseket szelhetünk át, de bolyonghatunk a hazai borvidékek között is, hátha felfedezünk valami igazán különlegeset. Idén sem volt ez másképp Közép-Európa leghíresebb bormustráján, a VinCe Budapest Wine Show-n.

A borfesztiválok és a különféle boros rendezvények ma már elképzelhetetlenek lennének mesterkurzusok nélkül. Ezek azok a tematikus kóstolók, amelyeken szakértő vezetésével lehet körbejárni egy-egy adott témát, elmélyedni egy borvidék, egy pincészet vagy egy régió termékeiben, borászati technológiáiban, vagy a termőhely sajátosságaiban. Akik sokat járnak boros rendezvényekre, tudják, hogy

ezeken az előadásokon olyan tudásra tehetnek szert,

amelyet egy otthoni kóstolás során nem tudnának megszerezni, akárhány cikket, könyvet, szakirodalmat olvasnának hozzá.

Az idei VinCe is bővelkedett néhány érdekfeszítő mesterkurzusban. Rögtön az első nap például az

egyik legnevesebb bordeaux-i ház,

a Chateau Pichon-Longueville Baron technikai igazgatója, Jean-René Matignon tartott előadást: nyolc különböző boron keresztül mutatta be, miért is tartoznak a legek közé.

Szőlőterületeik Franciaország legnagyobb borvidékén, Pauillac városa körül találhatók, olyan birtokok szomszédságában, mint a Chateau Latour, a Mouton Rothschild vagy a Lafite Rothschild. 73 hektáron gazdálkodnak, elsősorban cabernet sauvignon és merlot fajtákkal dolgoznak; a szőlőtőkéik átlagos életkora meghaladja a 35 évet.

Pichon Baront nem véletlenül emlegetik a legnagyobbak között,

hiszen még másodvonalbeli boraik is fantasztikusak. Erről bárki azonnal megbizonyosodhatott az eseményen. Elsőként kóstoltatott tételük, a 2015-ös Tourelles lágy, selymes és gyümölcsös; szöges ellentéte egyébként annak, amit egy átlag borfogyasztó a bordeaux-i borokról gondol. Mivel csak 12 hónapot töltött hordóban, hiányoztak belőle a borvidék boraira amúgy igencsak jellemző, húzós tanninok. A pince kiválóságát azonban főboruk, a pincészet nevét viselő tételek mutatták leginkább.

A 2010-es esztendő szenzációs volt Bordeaux-ban, kívánni sem lehetett volna kedvezőbb időjárást. Stabil, kiegyensúlyozott volt az egész év, rengeteg napsütéssel, tökéletesen időzített csapadékokkal. Ennek köszönhetően a Chateau pompás szüretet könyvelhetett el, amelyből nagyszerű borok készültek.

A 2010-es Pichon Baron házasításuk mélyvörös színénél csupán az illata kifejezőbb: a fekete bogyós gyümölcsök csak úgy áradnak a fűszerek kíséretében.

Ízében is gyümölcsös, komoly tanninokkal, amelyek segítően támogatják a hatalmas testet. Nagy adag potenciál van a borban, kóstolása valószínűleg húsz év múlva is hasonló élményt nyújt majd.

Egy másik érdekes előadás az olasz buborékokról szólt: Tom Stevenson pezsgőkön keresztül ismertette meg a hallgatókat két olyan borvidékkel, amelyek mindössze 60 kilométerre fekszenek egymástól, mégis nagyon különbözőek. Franciacorta napsütésben bővelkedő, viszonylag sík szőlőtermő régió. Trentodoc ezzel szemben már hegyvidéki terület, ahol

még 800 méteren is termesztenek szőlőt,

és ahol a hőingadozás még napközben is magas. Mindkét vidéken tradicionális pezsgőket készítenek, vagyis palackban erjesztik és érlelik azokat. Franciacorta volt az első olasz régió, ahonnan ilyen pezsgők piacra kerültek. A két olasz vidék eltérő adottságai tökéletesen visszaköszöntek az italok ízében.

A napfényes Franciacorta pezsgője sokkal gyümölcsösebb, lágyabb volt, mint a hegyvidékről érkező társáé, amelyben inkább az élesztős jegyek domináltak.

Sokszor előkerül az a kérdés, hogy létezik-e Champagne-on kívül komoly pezsgő. Ezeket a tételeket érdemes lenne velük együtt kóstolni, mert minden bizonnyal felveszik velük a versenyt. Ha a máshogy nem, árban biztosan, hiszen jóval olcsóbbak a francia buborékosoknál.

Izgalmas utazás volt az az előadás is, amely a vulkanikus borvidékekre kalauzolta el az érdeklődőket. A

kóstolót a magyar származású kanadai sommelier, John Szabo tartotta, aki már könyvet is írt a

témáról; például Szantorini borairól is. Kevesen gondolnák, hogy az egyik legnépszerűbb görög nyaralóhely

valójában egy szunnyadó vulkán,

és hogy borai a talajból származó ásványosságnak köszönhetik népszerűségüket. Az itt őshonos assyrtiko szőlő jellemzően ropogós savú, fanyar karakterű fehérborokat ad.

A vulkanikus tételekre egyébként általánosan jellemző, hogy kevésbé gyümölcsösek, mint a mészköves vagy löszös talajon termelt társaik, viszont ásványosak, finoman sósak és erőteljesek. Ám amennyire sokfélék a vulkanikus kőzetek és a borkészítési eljárások, annyiban különböznek ezek a borok egymástól: teljesen más karakterű italt ad például Soave, a 40 millió éve kihunyt vulkán, mint

Európa legaktívabb tűzhányója, az Etna. Utóbbin – „friss" bazaltjának köszönhetően – savasabb, minerálisabb borok készülnek, mint a félsziget északibb részén, a hűvösebb klímán fekvő borvidéken. Az Etna borainál a friss citrusos gyümölcsök helyett is inkább a déligyümölcsös jegyek dominálnak.

A világ leghíresebb borvidékei mellett természetesen volt lehetőség hazai pályán is kalandozni kicsit.

A kiállítók között megbújt egy kis családi borászat Egerből, ahol legalább annyit lehetett időzni

borokat kóstolgatva, mint egy mesterkurzuson. A Nyolcas és fia borház – mint az a nevéből is látszik –

apa és fia, vagyis Nyolcas Tamás és Nyolcas Ádám pincészete. Mintegy tíz hektáron gazdálkodnak, a

szőlőt saját kezűleg művelik, és természetesen a borokat is ők készítik.

Nehéz lenne csupán egyetlen borukat kiemelni, de azt gondolom, hogy a 2015-ös Merlotjukat vagy Turánjukat mindenkinek meg kellene kóstolnia.

Ez utóbbit főként azért, mert kevesen készítenek turánból fajtabort, általában inkább házasítások egyik alapját képezi. Hihetetlenül sötét színű, keleti fűszerek és bogyós gyümölcsök jellemzik. Spontán erjesztéssel készült, néhány hónapot hordóban is pihent. Hogy pontosan milyen finom borokat is készítenek, jól szemlélteti, hogy hosszú ideig kóstolt az asztaluknál a VinCe két híres, szakértő előadója, a már említett sommelier, John Szabo, valamint Elizabeth Gabay master of wine is. Kóstolás közben folyamatosan jegyzeteltek, és kérdésekkel bombázták a fiatal borászt. Gondolom, ők is meglepődtek, hogy egy kis családi pincészettől milyen különleges borok kerültek a poharukba.