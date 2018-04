Ne aprózza el, ha desszertről van szó!

Eddig csak normál méretű kekszeket sütött? Igen? Akkor ideje nagyban gondolkodnia! Készítsen gigantikus méretű kekszeket, azokból pedig édes, krémes és ínycsiklandó tortát. Ha ezzel lepi meg a család születésnaposát, még az ünnepi ebéd elkészítésére is lesz elég ideje.

Csokoládés kekszből készült torta

Hozzávalók a kekszhez:

4 és 1/2 csésze liszt

2/3 csésze cukrozatlan kakaópor

2 teáskanál sütőpor

2 teáskanál só

1 és 1/2 csésze sózatlan vaj, szobahőmérsékletű

3 csésze barna cukor

4 nagy tojás

2 teáskanál eredeti bourbon vanília, vagyis egy rúd kikapart magja és belseje

3 csésze csokoládécsipsz

1/2 csésze mézes földimogyoró

Hozzávalók a krémhez:

1 csésze sózatlan vaj, szobahőmérsékletű

1 csésze mogyoróvaj

2 csésze porcukor

Hozzávalók a csokoládéöntethez:

1/2 csésze csokoládé, apróra törve

1/3 csésze főzőtejszín

1 evőkanál sózatlan vaj

Elkészítés:

Öntse a lisztet, a kakaót, a sütőport és a sót egy edénybe, utána keverje jól össze. Egy konyhai robotgép segítségével dolgozza össze a vajat a barna cukorral, míg krémes nem lesz; ez körülbelül 6 percet vesz igénybe. Folyamatos keverés mellett adja hozzá a tojást, a vaníliát és a lisztes keveréket. Ha kész, rakja félre a konyhai robotgépet, öntse a tésztához a csokoládécsipszet is, és keverje össze egy spatulával. Készítse el az óriás kekszeket, tegye egy sütőpapírral kibélelt tepsire, majd süsse 190 fokon 14 percig.



Egy kézi robotgéppel keverje össze a krém hozzávalóit: a mogyoróvajat, a vajat és a cukrot. Tegye tortatartóra az első kekszet, kenje meg a krémmel, utána rétegezze tovább a kekszet és a krémet.



Olvassza meg az öntethez a vajat és a csokoládét alacsony lángon, végül keverje hozzá a főzőtejszínt is. Ha elkészült, vonja be vele a torta tetejét, és szórja meg földimogyoróval.