Többmilliós borokra lehet licitálni Tokajban

Gyűjtőket, borkereskedőket, étteremtulajdonosokat várnak jövő péntektől a Nagy Tokaji Borárverésre, ahol a térség legkülönlegesebb boraira lehet licitálni. Itt nem kivétel, hanem álalános a milliós árnál kezdődő bor, de a legelszántabb licitálók, köztük külföldiek, akár 8 millió forintot is kifizethetnek egy adott tételért a várakozások szerint.

Az árverésen hazai és külföldi gyűjtők, borkereskedők, étteremtulajdonosok egyaránt licitálni szoktak. A külföldi résztvevők létszámnövelése kiemelt cél is, ezért idén a Tokaji Borlovagrendnek köszönhetően a híres Londoni 67 Pall Mall klub tagjai is csatlakoznak az árveréshez, és élő, online kapcsolat segítségével licitálhatnak a ritka magyar borokra. Mindez, persze az árakra is hatással lehet, noha a legtöbb tétel már így is 1 millió forint körüli áron kelhet el.

Borok 70 millióért

Az április 21-én tartandó aukción ezúttal is olyan különleges tokaji borokra lehet majd licitálni, amelyek a piacon más módon nem fellelhetők. Rekordszámú, összesen 33 bor kerül kalapács alá, amely 24 termelőtől származik, ezek összesített becsértéke idén 70 millió forint.

Száraz tételekből egy-egy gönci hordó (136 l), az édes borokból fél gönci hordó (68 l) és az eszencia esetében 10 liter a legkisebb megvásárolható mennyiség.

Az árverési tételeket az előző évekhez hasonlóan most is egy szakmai borvizsgáló bizottság válogatta össze.

A friss hordóminták mellett természetesen palackozott tételekre is lehet majd licitálni, bár idén utóbbiak lesznek kisebbségben.

Bor 1963-ból

Az árverés fő tételét a Tokaji Borlovagrend elnöksége valamint Mészáros Gabriella (AIWS), Ronn Wiegand (MS, MW) és a Grand Tokaj főborásza Áts Károly, illetve a Grand Tokaj vezérigazgatója Goreczki Gergely választotta ki az állami borászat Szegi pincéjében számtalan muzeális bor közül.

A választás a Grand Tokaj egy 1963-as 5 puttyonyos Tokaji Aszújára esett.

Mészáros Gabriella borakadémikus így ír a 2018-as árverés különleges tételről: "Színében mély arany, borostyánba hajló reflexekkel. Leheletfinom opálosság megjelenik benne.

Illata határozott, tiszta és élénk. Dohány, nedves avar, szinte csak érintésnyi édes fűszerességgel.

Az oxidáció finoman lengi körbe az illatot, mély és meleg, elegáns tónusokat adva a bornak. Kóstolva remek savai és visszafogott édessége tűnik fel elsőként. Egyensúlya kifogástalan, nyoma nincs benne fáradtságnak. Mivel nem a cukor dominál ízeiben, bőven van lehetősége a még mindig érezhető gyümölcsösségnek és visszafogott ásványosságnak a megjelenésre. Aromatikáját egyértelműen a fűszeres, aszalt gyümölcsös jegyek határozzák meg. Izgalmas és elegáns bor, sima textúrával, hosszú lecsengéssel. Megfelelően tárolva még van benne potenciál."

A Nagy Tokaji Borárverés programjai már április 20-án megkezdődnek, és április 22-ig tartanak. Az árverés 21-én, délután lesz. A kísérő rendezvényekről és az aukción szereplő borokról az érdeklődők a www.tokajiborlovagrend.hu honlapon tájékozódhatnak részletesen.