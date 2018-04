Rossz alvó? Fogyassza az aztékok kincsét!

Magas vérnyomástól szenved? A szeme egészségével küzd? Folyton ingerlékeny a minőségi alvás hiánya miatt? Igen? Akkor most jól figyeljen! Számos csodanövény vesz minket körbe, amelyeknek egészségügyi hatásairól rendkívül keveset tudunk. Ilyen például az aztékok kincse is, amit mi egyszerűen csak avokádóként ismerünk. De vajon mi mindent írhatunk az indiánok által már évezredek óta termesztett növény számlájára? Nos, ha netán rossz alvó, magas vérnyomástól szenved, esetleg tenne valamit a szeme egészségéért vagy a jó koleszterinszintért, mindenképp vegye fel a bevásárlólistára.

Mexikó őslakosai tudtak egyet s mást az avokádó előnyeiről: a bennszülöttek nemcsak ételként, hanem gyógyszerként is használták. Az aztékok a leveleivel, a magjával, a magolajával és a gyümölcshúsával is számos betegséget kezeltek; leveleiből például teát készítettek, amelyet köhögés, megfázás, hasmenés és magas vérnyomás ellen ittak. Mexikóból spanyol hódítók hozták be Európába.

Az avokádóban található telítetlen zsírsavak jótékony hatással vannak a szívre, az erekre és csökkentik a rossz koleszterinszintet. Emellett a gyümölcs számos létfontosságú tápanyaggal látja el a szervezetünket, mint a kálium, a magnézium, a foszfor, a kalcium, a vas, a réz és a mangán.

Bőséges esszenciális aminosavakat is tartalmaz, amelyet a szervezet nem képes előállítani, ezért táplálékkal együtt kell bevinni.

Az avokádóban több a kálium, mint a banánban; a magas káliumfogyasztás pedig az alacsony vérnyomással hozható összefüggésbe, ami a szívinfarktus, az agyvérzés és a veseelégtelenség fő kockázati tényezője.

Továbbá C-, D-, K-, E- és B-vitamint

is tartalmaz, jó hatással van az emésztésre, a csontjainkra, illetve fáradtság és depresszió ellen is kiváló.

Az avokádónak rendkívül magas a rosttartalma, amely segíti a fogyást, illetve csökkenti a vércukorszintet. Lutein és zeaxantin is található benne, amelyek a szem egészségében játszanak fontos szerepet.

A nyugodtabb éjszakák érdekében akár elalvás előtt is fogyaszthatjuk; a benne található a triptofán nevű esszenciális aminosavból a szervezetünk melatonint állít elő. Ez biztosítja a pihentető alvást.

Avokádó a konyhában

Ha avokádót vásárol, ellenőrizze a keménységét: az éretlen kőkemény, az érett pedig olyan puha, hogy szinte kenni lehet a húsát.

Miután felvágta, minél hamarabb fogyassza el, mert

gyorsan megbarnul.

Amennyiben mégsem szeretné felhasználni a már felvágott gyümölcsöt, locsolja meg egy kis citromlével – hogy ne barnuljon meg –, csavarja be fóliába, majd tegye a hűtőbe.

Készíthet belőle salátát, mártást, szószt, krémlevest, szendvicskrémet, vagy akár tojással töltött avokádót is.

Tojással töltött avokádó

Hozzávalók:

1 avokádó személyenként

1 tojás avokádónként

1 szelet baconszalonna avokádónként

Elkészítés:

Főzze meg a tojásokat, közben vágja ketté az avokádókat, majd pucolja meg. Vegye ki belőlük a magot, utána tegye helyére a főtt tojást. Ha szükséges, egy kanállal csináljon neki nagyobb helyet, azután tegye rá az avokádó másik felét is. Csavarja körbe baconszalonnával, végül süsse ki olajban, vagy tegye a sütőbe 5-10 percre, amíg a bacon megpirul.