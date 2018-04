Száznál is több bort kóstolhat

Tizenöt borvidék több mint ötven borászatának száznál is több borát kóstolhatjuk meg ezen a hétvégén. Az ország minden tájáról érkező pincészeteknél rozék, fajtaborok, kékfrankos alapú házasítások, bikavérek, frissebb és korábbi évjáratokból érkezett tételek lesznek elérhetőek.

Mind hazánkban, mind a nagyvilágban egyre nagyobb figyelmet kapnak a helyi szőlőfajták; különösen akkor, ha kiszámíthatóan jó minőségű, kiváló ár-érték arányú borok készülnek belőlük. A kékfrankos pedig önálló fajtaborként és házasításban is megmutatja erényeit, legyen szó rozékról, könnyed, gyümölcsös stílusú vörösökről vagy hordós érlelésű, komplex csúcsborokról.

A Winelovers Kékfrankos Április Nagykóstolót megelőző bortesztre kékfrankos fajtaborokat, kékfrankos alapú házasításokat, illetve bikavéreket vártak a szervezők. A független

szakmai zsűri 60 bort kóstolt vakon,

egységes és objektív szempontok szerint. A borokat a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Les Grands Concours Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és UIOE, valamint az OIV által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lap alapján értékelték.

A zsűritagok között volt Bálint László nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a FurmintUSA alapítója, a Borkollégium oktatója,

Domián Emese nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a Gerbeaud Kft. gazdasági igazgatója, Kielmayer Kristian nemzetközi borakadémikus (DipWSET), borszakértő, a Borkollégium oktatója, Krasznai Zsófia nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a MoVIN Wine Consulting Agency alapítója, a Borkollégium oktatója, valamint Vancsik Ivett nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a Vinoport.hu főszerkesztője.

A mezőny oroszlánrészét a kékfrankos fajtaborok adták: ezekből összesen 45, 2008 és 2016 közötti tételt kóstolt a zsűri, és 6 bor között alakult ki holtverseny.

A top 10 kékfrankos tételek 2018-ban:

1. Etyeki Kúria, Kékfrankos 2015

2. Günzer Zoltán, Kékfrankos Prémium 2012

3. Csányi Pincészet, Teleki Selection Villányi Kékfrankos 2015

4-5. Ostorosbor Pincészet, Soltész Egri Kékfrankos 2015

4-5. Tűzkő Birtok, 7frankos 2013

6. Garger Imre, Kékfrankos Válogatás 2015

7. Konyári Pincészet, Jánoshegyi Kékfrankos 2015

8-9. Iváncsics Zoltán, Soproni Kékfrankos 2015

8-9. Dula Szőlőbirtok, Egri Gőzmalmos Kékfrankos 2009

10. Csányi Pincészet, Chateau Teleki Villányi Kékfrankos 2015

10. Taschner Bor- és Pezsgőház, Soproni Kékfrankos Weidengrund 2008

A kékfrankos alapú házasításokból, bikavérekből 13 tétel érkezett a versenyre; ezek közül a 3 legjobb bort nevezte meg a zsűri. Első helyezést ért el a

Tüske Pince, Szekszárdi Bikavér 2016-os bora;

második az Ostorosbor Pincészet, Soltész Egri Bikavér 2015-ös tétele, harmadik pedig a Takler Borbirtok, Bikavér 2015 bora lett.

A kékfrankos az egyik legfontosabb fajtánk; a világ kékfrankosainak több mint 50%-a Magyarországon található. Nemcsak gyümölcsösségével, fűszerességével hódíthat, hanem az adott terület jellegzetességeit is nagyon jól be tudja mutatni. Most már az utóbbira kell nagyobb hangsúlyt fektetni – nyilatkozta a tesztet követően Kielmayer Kristian, nemzetközi borakadémikus (DipWSET), borszakértő, a Borkollégium oktatója.

A kékfrankosnak a mindennapokban és az ünnepek során is megvan a helye. Könnyen megtalálja az utat a borkedvelőkhöz: sokoldalú gasztrobor, kiválóan párosítható a magyar konyha fogásaihoz, és több borvidékünkön is otthonra talált

– mondta Ádám Boglárka, a Winelovers rendezvények főszervezője.

A Winelovers Kékfrankos Április Nagykóstolón több mint 100 kiváló bor várja a kékfrankosok rajongóit: az ország minden tájáról érkező kiállító pincészeteknél rozék, fajtaborok, kékfrankos alapú házasítások, bikavérek, frissebb és korábbi évjáratokból érkezett tételek lesznek elérhetőek.

A nagykóstoló programját a Borkollégium Pop-Up School 3 ingyenes kiselőadása gazdagítja: 3 válogatott borát mutatja be a 35. születésnapját ünneplő egri Tóth Ferenc Pincészet, két dűlőszelektált tételt hoz a KisBécs a szomszédos Ausztriából, a bikavérekről pedig egy szekszárdi és egy egri bor kíséretében szerezhetünk még több ismeretet.

A Winelovers Kékfrankos Április Nagykóstolóját április 21-én, szombaton 14 órától tartják a budapesti Danubius Hotel Gellértben.