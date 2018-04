A Dreher Minőségi Csapolt Sör Program versenyén kiderült, hol csapolják a legjobban a sört: az első helyezett a Trattoria Pomo D'Oro étterem pultosa lett. A megmérettetésen öt további vendéglátóhely teljesített kiemelkedően.

Ha valaki azt hinné, hogy a sörcsapolás egyszerű feladat, annak meglepetést okozhat az a számos tényező, amelyre egy jó csaposnak ügyelnie kell. A Dreher Minőségi Csapolt Sör Program versenyén például mintegy 50 szempontot figyelembe véve döntötte el a zsűri, hogy a 10 induló vendéglátóhely munkatársai közül ki teljesített a legjobban.

A bírák az előkészületi szakasztól kezdve a rendelésfelvételen át egészen a felszolgálásig vizsgálták meg az indulók tevékenységét, de természetesen a legnagyobb hangsúly magára a csapolásra esett. Fontos például, hogy hány másodpercig használják a pohárzuhanyt,

milyen szögben áll a korsó,

hányszor húzzák meg a csapot, illetve hogy milyen magas, és milyen szerkezetű hab koronázza meg a sört.

Mindez azért nagyon lényeges, mert a megfelelő csapolás biztosítja, hogy a sör pont úgy kerüljön a vendég elé, ahogy azt a sörmester megálmodta. A sör megfelelő szállítása, berendezéseinek kezelése, a csapolás helyes folyamatai és technikája garantálják a magas minőséget, a megfelelő környezet és kiszolgálás pedig tovább növeli a fogyasztási élményt.

– hangsúlyozta Szederkényi Zita, a Dreher Sörgyárak vállalati kapcsolatok vezetője.

Ezekre szeretnénk a Dreher Minőségi Csapolt Sör Program során határozottan felhívni a figyelmet, egyrészt a vásárlóknak szóló kommunikációval, másrészt a vendéglátóhelyek folyamatos továbbképzésével, tesztelésével, ösztönzésével, amelynek a csapolóverseny is a része.

A verseny során minden indulónak háromszor kellett ugyanabban a minőségben kicsapolni a korsó Drehert és Arany Ászokot, majd azokat megfelelően felszolgálni a zsűrinek. A tagok között volt Felföldi Csaba, a Dreher Sörgyárak országos HoReCa vezetője, Csurgó János, a Dreher Csapolómestere, a Dreher Minőségi Csapolt Sör Program vezetője és Melegh György, független sörcsapoló mester is.

Végül Rácz Nikolett, a Trattoria Pomo D'Oro étterem pultosa nyerte meg a megmérettetést,

akinél a zsűri a tökéletes csapolási technika mellett azt is értékelte, hogy még a rendelés előtt meggyőződött a berendezések megfelelő működéséről és a kicsapolt sör minőségéről. Valamint végig olyan hangulatot teremtett a vendégek, azaz ez esetben a bírák számára, amely túlmutat a csapoláson, és élménnyé varázsolja a sörözést.

Nagyon örülök az első helyezésnek; még most is alig hiszem el, hogy megnyertem ezt a versenyt. Csak pár nappal ezelőtt dőlt el, hogy én jövök a megmérettetésre a Pomo D'oro pultos csapatából, hiszen mindannyian részt vettünk a Dreher Minőségi Csapolt Sör Program képzésében. Alaposan elmagyarázták nekünk a sör útját a korsóig, és hiába van már rutinunk a csapolásban, mégis tudtak nekünk újat mutatni. Szemmel láthatóan jobb sört tudunk most csapolni. Meg is kérdezték tőlünk a vendégek, hogy mit csináltunk a sörrel. Ez az első díj most nagy lendültet ad nekem, hiszen szeretem a munkámat, és ez egy olyan pozitív visszajelzés, ami további fejlődésre ösztönöz."

– mondta Rácz Nikolett.

Rajta kívül még a Kelta Söröző, a Lajos Király Étterem, az Illegal Pub, a Pótkulcs és a Spoon csaposa teljesített kiemelkedően.

Valamennyiüket egy-egy háromnapos plzeni úttal jutalmaztak, amelynek során természetesen a sörgyárlátogatás sem marad majd el.