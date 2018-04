Magyar és nemzetközi Michelin-csillagos séfek, a világ 10. legjobb éttermének kínálata, hazai top éttermek, cukrászdák, borászatok az idei Gourmet Fesztiválon. Workshopot tart Fördös Zé, Sárközi Ákos, valamint a Kistücsök konyhafőnöke, Jahni László, de bemutatkozik az immár kétcsillagos Onyx étterem is. Az idei téma a gombóc, a kaviár és a pezsgő.

A fesztivál nemzetközi főszereplője Heinz Reitbauer, a világ 10. legjobb éttermeként számon tartott, két Michelin-csillagos Steirereck tulajdonos-séfje. Reitbauert tavaly az évtized séfjének választotta Ausztriában a Gault Millau.

A workshopokon titkokat, praktikákat leshetünk el Pataki Ádám cukrásztól, Sárközi Ákos Michelin-csillagos séftől, Jahni Lászlótól, a Kistücsök konyhafőnökétől és Fördős Zétől is, de különleges programmal lép fel az immár két Michelin-csillagos Onyx, és az idén 160 éves Gerbeaud cukrászda is. Találkozhatunk Pohner Ádámmal, aki Magyarországot képviseli a júniusi Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny európai döntőjén Torinóban.

Idén folytatódik a „vidéki ebéd" sorozat, ahol a legjobb vidéki éttermek mutatkoznak be, így nem kell több száz kilométert zarándokolnia annak, aki meg szeretné kóstolni az encsi Anyukám mondta, a Pesti István vezette tatai Platán, a soproni Erhardt, az egri Macok, vagy a pannonhalmi Viator ízeit, de megismerhetjük a Csallóköz konyháját is.

A fesztiválon megismerhetjük Anatólia konyháját, Lengyelország összes Bib Gourmand minősítésű éttermének menüjét, és Dél-Amerika egyik vezető éttermét is: Kamilla Seidler a kétcsillagos Mugaritz-ot hagyta ott, hogy a többször is a világ legjobb éttermének választott Noma társtulajdonosával, Claus Meyerrel megnyissa Bolívia fővárosában, La Paz-ban a Gustu-t, amely néhány év alatt a legjobb dél-amerikai éttermek közé került. Kamilla Seider a The World's 50 Best Restaurants-tól elnyerte a „Latin-Amerika legjobb női séfje" elismerést.

A fővárosból a Baraka, a Csalogány 26, a Mák, a Rosenstein és a St. Andrea Wine & Gourmet Bar séfjeit kérték fel, hogy egy közös ötfogásos vasárnapi ebédet készítsenek a vendégenek. Az ebéd különlegessége, hogy borok helyett zöldség- és gyümölcsleveket szolgálnak fel minden fogáshoz, amelyeket szintén a séfek készítenek el gondosan figyelve az ételek és a levek harmóniájára.

Gasztroszínpadon Mautner Zsófia és Jókuti András műsorvezetők hívják a színpadra Szabadfi Szabi díjnyertes pizzakészítőt, majd a 13 év után, idén márciusban végleg bezárt Zazzi cukrászda két alapítóját, Varga Margitot és Erdős Melindát, akik elárulják legnépszerűbb süteményük, az Édes Álom receptjét, majd az országos hírű Poroszlói Rétesház tulajdonosai húzzák a színpadon a rétest. Kárai Dávid és Lakatos Márk ezután harminc perces receptet mutat meg, a 160. éves Gerbeaud pedig bemutatja a születésnapra készült Cacao Barry Or Noir 1858 csokoládét.

Az idei téma a gombóc, a kaviár és a pezsgő

Az Arany Kaviár étterem séfje, Nyíri Szása az idei Gourmet egyik kiemelt alapanyagát, a kaviár elkészítését árulja el, a két Michelin-csillagos Onyx séfje, Mészáros Ádám szilvásgombócot készít.

A Bocuse d'Or európai döntője előtt utoljára találkozhatunk Pohner Ádámmal, a Kistücsök séfhelyettesével, aki marhából készít egy izgalmas fogást.

Érdemes családostól érkezni: 14 éves kor alatt ingyenes a belépés; főzéssel, gasztronómiával kapcsolatos gyerekprogramokat tart a Kerek Perec és a Chefparade.

Idén is átadják a Gourmet-díjakat, a közönség és egy szakmai zsűri is megválasztja kedvenc ételét május 17-20. között a Millenárison.