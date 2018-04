Magyar éttermek Európa legjobbjai között

Két magyar vendéglátóhely is szerepel Európa legjobb éttermeinek listáján, vagyis az Opinionated About Diningon: a Babel Budapest és a Borkonyha.

Az OAD, vagyis az Opinionated About Dining öt évvel ezelőtt indult, és azóta is fejlődik. Először csupán két listával – egy európaival és egy ázsiaival – volt jelent, idén azonban már öt értékelést tett közzé. Ebből kettőn, a Top 100+ European Restaurant, valamint a Top 100+ European Gourmet Casual listán egy-egy magyar éttermet is találunk.

Noha az OAD étterem-értékeléseken bárki részt vehet, a rendszer azonban aktivitásuk szerint osztályozza a felhasználókat:

számít az étteremlátogatások száma, és hogy az általuk értékelt étterem hol jelenik meg az OAD besorolásában.

Az idei OAD Top 100+ Restaurant listáján először tűnt fel magyar név: a 150. helyen végzett Hlatky-Schlichter Hubert étterme,

a Babel Budapest.

Míg az OAD Top 100+ European Gourmet Casual listáján már tavaly is szerepelt Sárközi Ákos étterme,

a Michelin-csillagos Borkonyha,

ezúttal azonban a 94. helyen láthatjuk a tavalyi 149. helyett.

Sőt, az április 16. és 23. között, Londonban megrendezett OAD Week eseménysorozaton a listán szereplő séfek főztek a rajongóknak. Április 22-én, vasárnap este

Veres István, a Babel séfje tojásos galuskát és a Hóbort nevű fokhagymás desszertet készítette el.

Olyan híres éttermek konyhafőnökeivel főzhetett együtt, mint a két Michelin-csillagos Geisels Werneckhof Münchenben vagy az egy Michelin-csillagos Krèsios Olaszországban.