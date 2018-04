Texasi és chicagói söröket kóstolhat

A sörfesztiválon 16 ország több mint 40 kisüzemi főzde 160 ritkaságszámba menő sörét kóstolhatja korlátlanul; köztük texasi vagy chicagói söröket. Sőt, 14 magyar főzde együttműködésével még a fesztivál sörét is elkészítik.

A BPBW Beer Week különlegessége nem csak az itt elérhető, egyedi, vagy épp extrém főzetekben mutatkozik meg, de abban is, hogy az ideérkező külföldi sörfőzők személyesen csapolják majd a söreiket.

A látogatók az egyszeri belépőjegy megfizetése után, 6 órán keresztül kóstolhatnak korlátlanul;

az itallapon 16 ország több mint 40 kisüzemi főzdéjének 160 különböző söre szerepel.

Először lesznek itthon elérhetőek – ráadásul csapolva – a műfajban úttörőnek számító texasi vagy chicagói sörök. Persze az amerikai Jester Kingen és Pipeworksön túl a To Øl, a BrewDog, a Brouwerij de Molen vagy az Amager Bryghus is különleges specialitásokkal készül.

Emellett hazánk krémje – többek közt a Balkezes, a Horizont, a HopTop, a Mad Scientist, a MONYO, a Reketye vagy épp a TuffBuzz – és

az Egyesült Királyságból 7 sörfőzde

– BrewDog, BrewDog Overworks, Magic Rock Brewing, Moor Beer, Signature Brew, Tempest Brewing Co. és Wild Beer Co. – is kiveszi a részét a sörfesztiválból.

Az esemény fényét emeli, hogy először készül sör itthon 14 magyar sörfőzde együttműködésével: összefogtak a hazai színtért képviselő magyar főzdék, hogy megalkossák a fesztivál hivatalos sörét. Az ital az esemény hetében a legnagyobb hazai kézműves sörös helyeken lesz kapható – limitált ideig.

A BPBW Beer Week in Budapest 2018 elnevezésű rendezvényt május 20. és 27. között, a kóstolónapot pedig május 25-én és 26-án tartják a Dürer Kertben.