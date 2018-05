Korfu a legzöldebb görög sziget, változatos tájjal és változatos ételkínálattal. A hosszú velencei uralom, majd az oszmán, később az orosz fennhatóság és a francia megszállás hatására a korfui valamelyest eltér a tipikusnak tekintett görög konyhától. A fogások közt ugyanúgy megtaláljuk a muszakát, a tzatzikit, a grillezett halakat, sült padlizsánt és zöldpaprikát, a bárány- vagy nyúlpörköltet, mint az előételként fogyasztott céklasalátát, vagy az olaszos jellegű tésztákat. Ami elsőre talán meghökkentő, hogy gyakran kerül fahéj a paradicsomos-húsos tésztára vagy éppen a nyúlpörköltre.

Nagyobb szupermarketek csak a nagyvárosokban vannak, de a kisebbekben is be tudjuk szerezni a reggelihez vagy a vacsorához való alapanyagokat, bár míg nálunk a legkisebb faluban is van legalább egy hentespult, itt a húshoz és halhoz – igaz utóbbiból egész nagy választékban – csak fagyasztva jutunk hozzá, frisset a nagyobb városokban kapunk.

Érdemes legalább egyszer elmenni halpiacra, ahol friss halat, kagylót, kalamárit, tintahalat kínálnak. Ha a rengeteg halfajtát be szeretnénk azonosítani, nem árt, ha kéznél van az online fordító.

Személyes kedvencem a grillezett tsipura – magyarul tengeri keszeg –, amelynek húsa nagyon omlós, aránylag kevés és lágy szálkákkal. Fűszerezni sem szükséges túlzottan, csupán sóval és tört fokhagymával ízesítve is finom étel kerül a tányérra, de a megpucolt hal belsejébe, vagy az irdalás mentén bátran tehetünk bele oregánót, babérlevelet vagy friss citromot.

Ízletes grillvacsora készülhet Krisztushalból is – görögül: Χριστοψαρο (Christopsaro), más néven Szent Péter hal vagy kakashal –, amit arról ismerünk fel könnyen, hogy amellett, hogy lapos, oldalain egy sötétebb folt található. A legenda szerint Jézus Krisztus kézbe vette ezt a halat, és ujjának nyoma örökre rajta maradt. Más népek mítosza szerint Szent Péter volt az, aki kifogott egy halat, amelynek a szájában egy aranyérmét lelt, így be tudta fizetni adóit, a sötét folt az ő ujjnyomainak emlékét őrzi.

A part menti tavernást kérdeztem a helyi halakról; ő a lavrakit, azaz a farkassügért kedveli, bár borsos ára miatt ritkán eszi (25 euró körül mozog egy kiló). Nekünk is inkább az 5 eurós friss szardellát (gávros) ajánlotta grillezve.

Látva, milyen lelkesen jegyzetelek, behívott hátra, a konyhába, ahol éppen grillezett polip készült. A polipot először szegfűborssal, csillagánizzsal és ouzóval 45 percig felteszik főni,utána vékonyra szeletelik, ezután olívaolajon, borssal, zúzott fokhagymával grillezik.

Ha étterembe megyünk – főleg, ha nagyobb társasággal – bátran rendeljünk közösen több előételt, amiből mindenki csipegethet: citrommal és olívaolajjal megcsepegtetett, grillezett gomba, feta, kalamári, padlizsánsaláta, tzatziki, pirítós kerül az asztal közepére.

A menüt olvasva megtaláljuk a pastitsadát, amely egy sűrű paradicsomszósszal készített marha- vagy kakashús. A mártás magyar szájnak meglepő fűszerezésű: fokhagymát, vöröshamgyát, petrezselymet, olívaolajat, fahéjat, szegfűszeget, sót, borsot, szerecsendiót, köménymagot és babérlevelet tesznek bele.

Ha az étlapon souzoukakaia nevet olvassuk, paradicsomos húsgombócra gondoljunk, a melitzanosalata a padlizsánkrém neve, a spanakopita töltött sós pite, a pastitsio darált húsos tészta, a stifado pedig pikáns fűszerezésű, hagymás hússzelet.

Éttermek, amelyeket kipróbáltunk, és szívesen ajánlunk: Agios Gordiosban a Sebastian, Pelekasban a Jimmy's, Spileoban a 75 Steps Taverna.

A piaci standokon friss zöldségeket és gyümölcsöket kínálnak a helyi kofák: többféle paradicsom, saláta, articsóka, mángold, cékla, alma, eper, citrusfélék, kapor a legfőbb tavaszi kínálat.

Vadon termő fűszernövényekkel tele van a sziget, az út menti végtelen olívaligetek közt a szezonban biztosan találunk oregánót, kakukkfüvet és zsályát is.

A helyben termett citromnak erőteljes illata és aromája van, héja vastag, kellemes ízű. Ital és kandírozott édesség is készül az apró, mandarinra emlékeztető kumvkatból, amelyet héjastól fogyasztanak.

Olívás-paradicsomos, grillezett feta

Vásárlásnál arra figyeljünk, hogy ne az olcsóbb „feta jellegű" feliratú sajtot vegyük, hanem keressük a kecske- vagy juhtejből készült eredetit!

Hozzávalók/fő:

1 szelet fetasajt (10-15 dkg)

2-3 szeletelt olívabogyó

1 nagyobb vagy 2 kisebb koktélparadicsom nagyon apróra vágva

1 szelet lilahagyma apróra vágva

1 teáskanál olívaolaj

csipet oregánó

Elkészítés:

Egy kisebb darab grillfóliát vagy alufóliát megkenünk olívaolajjal, beletesszük az egész szeletben hagyott fetát. Ráhalmozzuk a szeletelt olívabogyót, paradicsomot, lilahagymát, megszórjuk oregánóval, meglocsoljuk olívaolajjal. Bezárjuk a fóliát, grillrácson oldalanként 6-7 percig, parázsban 4-5 percig sütjük.