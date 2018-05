Kitört a vulkán a konyhában

Anna Olsont a magyar nézők már több tévécsatornáról is ismerhetik, sőt tavaly a Gourmet Fesztivál vendége volt Budapesten. Híres a közvetlen természetéről és persze a csodás desszertjeiről, köztük a forró karamellel töltött lávasütikről, amelyeket most ön is elkészíthet.