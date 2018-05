Ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket egye a szeme egészségéért

Ön is gyakran hallotta kiskorában azt a szüleitől, hogy ha nem piszkálja ki a levesből a répát, hanem megeszi, akkor szépen fog tudni fütyülni? Minden bizonnyal. És azt tudta, hogy a répa a szem egészségében is fontos szerepet játszik? Valószínűleg. Ám azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy nemcsak a narancssárga zöldség van hatással a látásra, hanem például a kelkáposzta, a tojás, az áfonya és a mandula is.