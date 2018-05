Süssön süteményt 30 perc alatt!

Megkívánt valami édeset? A gyerekek desszertért sírnak? Netán vendégeket vár a hét utolsó napján? Bármiről legyen is szó, számunkra is ismerős a helyzet, és az ebből adódó örökös kérdés is: milyen süteményt süssek? Sokan vagyunk így ezzel, ám a legtöbbünknek még nincs olyan jól bevált receptje, amely egyszerű, és egy szempillantás alatt elkészül. Szerencsére a cukormázas sütikockák pontosan ilyenek, úgyhogy nem kell tovább keresgélnie.