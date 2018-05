Szöcskeláb ropogott a fogunk alatt

Leöblítettük a szöcskelábat a főváros legjobb kávéjával, majd megtanultunk 35 perc alatt palacsintát sütni. Megtudtuk, hogy idén magasabb áron szerezhetjük be kedvenc borainkat, illetve azt is, hogy már növényből készült pohárból is ihatunk sört. Ellestük Eva Longoria édesanyjától, hogyan kell finom répatortát készíteni, ám előtte leugrottunk a piacra májusi idényzöldségekért. Heti gasztro-összefoglaló.