Fel kell tüntetni a kávé rákkeltő kockázatát Kaliforniában

Egy kaliforniai bíró hétfőn véglegesítette korábbi döntését, amely szerint a szövetségi államban működő kávéforgalmazóknak fel kell hívniuk a fogyasztók figyelmét a kávé rákkeltő kockázatára a pörkölési folyamatban keletkező mérgező anyagok miatt.

Elihu Berle bíró indoklása szerint a Starbucks és más cégek nem tudták bizonyítani, hogy a kávéfogyasztás jótékony hatásai felülírják a kávépörkölés folyamán keletkező karcinogén anyag jelenlétéből eredő kockázatot. A Los Angeles-i bíró márciusban gyakorlatilag ugyanezt az írásos döntést hozta.

Az egészségre káros anyagok kutatását és oktatását célul kitűző nonprofit szervezet (Council for Education and Research on Toxics, CERT) még 2010-ben perelt be mintegy kilencven kávéforgalmazót, köztük a Starbucks céget azzal a váddal, hogy megsértik Kalifornia állam törvényeit, amelyek

megkövetelik a vállalatoktól, hogy figyelmeztessék fogyasztóikat a termékeikben lévő daganatkeltő hatású anyagokra.

Az egyik ilyen az akrilamid, amely az élelmiszerek és az italok hőkezelése során keletkezik a szénhidrátok, telítetlen zsírsavak, aszkorbinsavak vagy származékaik reakciója eredményeként.

A kávéipar szerint azonban a vegyület jelentéktelen,

nem egészségkárosító mennyiségben van jelen a kávéban,

amelyet ezáltal ki kell vonni a törvény hatálya alól, mivel az akrilamid egy természetes folyamat következménye a pörköléskor.

A mostani döntés nyomán a kávéipar vagy elkezdi feltüntetni a termékei címkéin a karcinogén anyagot, vagy kivonja azt belőlük,

ahogy évekkel ezelőtt a burgonyaszirom-gyártók tették, miután a CERT pert indított ellenük.

A civilszervezet jogi képviselője, Raphael Metzger reményei szerint sikerül megegyezni a nyolc éve húzódó ügyben. Amennyiben nem születik megállapodás, a kávéforgalmazóknak súlyos bírsággal kell számolniuk.

Berle márciusi ítéletét követően az amerikai Nemzeti Kávétársaság (NCA) annak a véleményének adott hangot, hogy a rákkeltő figyelmeztetés nem fog javítani a közegészségügyi állapotokon. Mint fogalmaztak:

Félrevezető lenne a rákkeltő figyelmeztetés feliratozása. Az amerikai kormány saját étkezési irányelveiben megfogalmazódik, hogy a kávé az egészséges életmód része lehet.

Az elmúlt években számos tanulmány a kávézás egészségre előnyös hatásait mutatta ki, sőt, 2016-ban a Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége levette a kávét a karcinogén anyagok listájáról.