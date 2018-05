Korábban csak azért mentünk a benzinkutakra, hogy megtankoljuk az autónkat. Ma már azonban többet is szeretnénk, ha megállunk pihenni útközben: kellemes környezetben finom ételeket fogyasztani egy jóízű és erős kávé mellett. Úgy tűnik, a vágyaink végre valóra váltak, és már a benzinkutakon is jót ehetünk; Fördős Zé együttműködésével újragondolt ételkínálat várja a vendégeket.

A vezetési élményt az autóban eltöltött idő és a beiktatott pihenők minősége együttesen határozzák meg. Ezért a Shell úgy döntött, hogy újraformálja a benzinkutakon található üzletek arculatát, illetve segítségül hívja a legjobb szakembert, hogy a magyar ízlést és az aktuális gasztronómiai trendeket szem előtt tartva új ételkínálatot alakítson ki.

Az új kínálatot – legyenek azok friss vagy előre csomagolt szendvicsek, hideg vagy meleg fogások –

Fördős Zé, a Street Kitchen házigazdája

alkotta meg. Az ételek mellé pedig 100 %-os gyümölcslevet és a Caffé Perté gyakorlott baristái által készített kávét választhatnak a vendégek.

Megtisztelő és izgalmas kihívás volt egy nemzetközileg elismert márka ételkínálatát továbbfejleszteni. A fogyasztók egyre fogékonyabbak a magasabb színvonalú gasztronómiai élmények iránt, a töltőállomások pedig egyre komplexebb szolgáltatóhellyé alakulnak, ahol az ételek legalább olyan vonzerővel bírnak, mint a minőségi üzemanyag.

– avatott be a részletekbe Fördős Zé.

Hónapokon át kísérleteztünk, hogy az új kínálat a megszokottól eltérő, de közkedvelt ízekkel, könnyen, és kényelmesen elfogyasztható formában debütálhasson a töltőállomások vendégei előtt.

Az ételkínálat mellett a márka három új shopkoncepcióval is várja a vásárlóit. Az autópályákon található on-the-move töltőállomásokon a vendégeket kényelmes étkezőrész és az új kínálat várja. A városi kávézó koncepció a trendi kávézók hangulatát idézi, ahol a vendégek nemcsak egy frissítő kávéra vagy finom desszertre térhetnek be, de találkozóik számára is kiváló helyszín lehet. A quick stop töltőállomások shopjainál a tankolás mellett a gyors és kényelmes vásárláson van a hangsúly.