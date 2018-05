Így lehetünk amatőr borkedvelőből gyakorlott borkóstolók

Hazánkban is egyre népszerűbb a kulturált borfogyasztás és borkóstolás. Ilyenkor az embernek nem a sima „alkoholizálás", pláne nem a lerészegedés a célja, hanem az, hogy megismerkedjen a borok rejtettebb tulajdonságaival, értékeivel. Vannak, akik megelégszenek alkalmanként egy-egy pohár bor élvezetével, viszont akadnak szép számmal olyanok is, akik fejlesztenék borkóstolói képességeiket, ami az italok nagyobb élvezetével és megbecsülésével is együtt jár. Számukra nyújtanak jó lehetőséget például a Borkollégium tanfolyamai és borkóstolói.