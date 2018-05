A béke szimbóluma muffinba sütve

Számos olyan növényt ismerünk, amelyeknek már az ókorban vagy a középkorban is fontos szerepük volt. Ilyen az olíva is, amelyet már időszámításunk előtt is ismertek és használtak: olaja elsősorban bőrápolóként szolgált, illetve ezzel kenték be a halottak testét. Sőt, a Bibliában is találkozhatunk vele: az özönvíz végét egy galamb jelzi, amely a béke szimbólumát, egy olajágat tart a csőrében.