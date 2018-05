Egész csirkével díszített koktélt ittunk

Megtanultunk budinót készíteni, és kispadra küldtük az unalmas fagylaltot, helyére a gyümölcsökből és krémsajtból készült hűs desszert állt. Muffinba sütöttük a béke szimbólumát, és megkóstoltuk, milyen borok készülnek a Mátra lábánál. Egész csirkével díszített koktélt szürcsöltünk, majd ebéd gyanánt befaltuk a csirkét is. Heti gasztro-összefoglaló.

A világ legkülönösebb gyümölcsei

Képgalérián a legfurcsább gyümölcsök a világ minden tájáról a legbüdösebbtől a legnagyobbig.

Úttörővasutasból bortermelő - Rókusfalvy Pál

A szőlőmunkák közül a traktorozást szereti a legjobban Rókusfalvy Pál, akire talán még ma is sokan műsorvezetőként gondolnak, pedig élete utóbbi húsz éve már inkább a bor körül forog. Jelenleg reklámügynökséget vezet, birtokot igazgat, konferenciát szervez, és különféle rendezvényekkel csábítja a turistákat Etyekre.

Ám, ha megkérdezzük, mire a legbüszkébb, a pinot noirját említi, no meg azt, hogy fia, Palkó ebből a fajtából írta szakdolgozatát, és borászként már saját pincéjükben tevékenykedik. Úgy érzi, a második generációnál is jó kezekben lesz a borászat.

Milyen desszert a budino?

A budino eredetileg egy kolbásztípust takart, mára azonban sokkal édesebb jelentés párosul hozzá. A budinót többféle ízben készítik; találkozhatunk például csokoládéssal, tejkaramellással vagy almással. Mi most a villámgyors, csokoládés változatot hoztuk el önnek.

Ezeket a zöldségeket és gyümölcsöket egye a szeme egészségéért

Tudta, hogy a répa a szem egészségében is fontos szerepet játszik? Valószínűleg. Ám azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy nemcsak a narancssárga zöldség van hatással a látásra, hanem például a kelkáposzta, a tojás, az áfonya és a mandula is.

Egy kiegyensúlyozott és egészséges étrend fenntartása nemcsak az alakunk, hanem a látásunk miatt is rendkívül fontos. Sajnos, ahogy öregszünk, úgy romlik a szemünk is, ám csökkenthetjük a súlyos szemkárosodás és a különböző betegségek kialakulásának kockázatát, ha megfelelően táplálkozunk.

Vészhelyzet a konyhában? Ezekkel a trükkökkel soha többé

Nincs kéznél konzervnyitó? Megrepedt a tojás, amit szeretett volna megfőzni? Szerencsére minden problémára van megoldás. A videóból kiderül.

Már a benzinkutakon is jót ehetünk

Korábban csak azért mentünk a benzinkutakra, hogy megtankoljuk az autónkat. Ma már azonban többet is szeretnénk, ha megállunk pihenni útközben: kellemes környezetben finom ételeket fogyasztani egy jóízű és erős kávé mellett.

Úgy tűnik, a vágyaink végre valóra váltak, és már a benzinkutakon is jót ehetünk; Fördős Zé együttműködésével újragondolt ételkínálat várja a vendégeket. Az ételek mellé pedig 100 %-os gyümölcslevet és a Caffé Perté gyakorlott baristái által készített kávét választhatnak a vendégek.

Olimpikonok buzdítanak tejfogyasztásra

Fiatal olimpikonok és sportoló példaképek ösztönzik tejfogyasztásra a fiatalságot. A „Tej! Szívvel-lélekkel!" célja a fogyasztói tudatosság erősítése, és a lakosság pontos tájékoztatása. Az útjára indított „tejkamion" 30 helyszínen, 4500 diákkal osztja meg a tej- és tejtermékfogyasztás pozitív hatásait, valamint az egészségtudatos táplálkozás előnyeit.

Ritka borok a Mátra lábánál

A Mátrai borvidék hazánk második legnagyobb borvidéke. Az itt termesztett szőlők kimagasló minőségűek – számos borászat használja őket minőségjavításra –, a belőlük készített fehérborok pedig friss virág- és gyümölcsillatúak.

A Mátrai borvidék része Ecséd is. Noha egyre kevesebben foglalkoznak szőlőműveléssel a községben, jó borászokban és borokban sincs hiány. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy idén már a 21. alkalommal rendezték meg az Ecsédi Hegyközség 2018. évi Borversenyét.

Fel kell tüntetni a kávé rákkeltő kockázatát Kaliforniában

Egy kaliforniai bíró hétfőn véglegesítette korábbi döntését, amely szerint a szövetségi államban működő kávéforgalmazóknak fel kell hívniuk a fogyasztók figyelmét a kávé rákkeltő kockázatára a pörkölési folyamatban keletkező mérgező anyagok miatt.

A béke szimbóluma muffinba sütve

Számos olyan növényt ismerünk, amelyeknek már az ókorban vagy a középkorban is fontos szerepük volt. Ilyen az olíva is, amelyet már időszámításunk előtt is ismertek és használtak: olaja elsősorban bőrápolóként szolgált, illetve ezzel kenték be a halottak testét.

Az olívabogyó zsírokban – elsősorban Ómega-9 egyszeresen telített zsírsavban –, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag: káliumot, kalciumot, foszfort, cinket, vasat, sok nátriumot, A-, E-, D- és K-vitamint tartalmaz.

Unja a fagylaltot? Eljött a hűs desszertek ideje

Krémsajtba zárt gyümölcsök színesítik meg a hétköznapjainkat. Ez a különleges sütemény finom, egyszerű, egy valódi felfrissülés a meleg időkben. Ha unjuk a fagylaltot és a jégkrémet, még mindig elkészíthetjük ezt a hűs, gyümölcsös finomságot.

Így lehetünk amatőr borkedvelőből gyakorlott borkóstolók

Hazánkban is egyre népszerűbb a kulturált borfogyasztás és borkóstolás. Ilyenkor az embernek nem a sima „alkoholizálás", pláne nem a lerészegedés a célja, hanem az, hogy megismerkedjen a borok rejtettebb tulajdonságaival, értékeivel.

Vannak, akik megelégszenek alkalmanként egy-egy pohár bor élvezetével, viszont akadnak szép számmal olyanok is, akik fejlesztenék borkóstolói képességeiket, ami az italok nagyobb élvezetével és megbecsülésével is együtt jár. Számukra nyújtanak jó lehetőséget például a Borkollégium tanfolyamai és borkóstolói.

Megmutatjuk, hogyan készítsen ehető kanalat

Ön is imádja a jégkrémet? Gondolkodott már azon, hogy ehető kanállal még finomabb lenne? A videóból ellesheti, hogyan készítsen finom kanalakat.

Szándékosan szennyezhettek tejtermékeket, figyelni kell

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a tejtermékek esetében fokozottan figyeljenek a csomagolás sértetlenségére, és csak ennek ellenőrzése után vásárolják meg a terméket, illetve fogyasszák el az adott élelmiszert.

A Nébih ügyfélszolgálatára érkezett bejelentés szerint több üzletlánc csomagolt termékei esetében, feltehetően szándékosan, gazdasági kár okozása céljából szennyezés történhetett.

Egész csirke a koktélban

Újragondolták a Bloody Mary koktélt, amelyet most egész csirke, bacon, jalapeno, sőt kolbász és még kukorica is díszíthet. Így egyszerre élvezhetjük az italt, és vacsorázhatunk meg. Képgalérián a különös koktélok.

Fehérpenész és mogyorókrém? Igen!

Gondolta volna, hogy milyen tökéletes párost alkot a mogyorókrém a brie francia fehérpenészes lágy sajttal? Nem? Akkor ideje kipróbálnia!