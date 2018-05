A nyaralási szezon rajtolásával beindult a szerkesztőségben a nemzetközi gasztrobarter: a kollégák jobbnál jobb ínyencségeket, ízélményeket és recepteket hoznak haza külföldről. Ez alkalommal sem kellett Csehországig mennem kulináris kiruccanásért, csupán benyitnom pár irodával arrébb, hogy megismerkedjek a gasztrovonalon kifinomult informatikus kollégám befőttesüvegbe zárt – ahogyan ő nevezi – háziállatkájával, azaz hermelinjével. Aki járt már Csehországban, vagy akár egy jobb hazai cseh sörözőben, annak ismerős lehet a nakládany hermelín nevű sörkorcsolya, más néven: pácolt hermelin.

Az biztos, hogy elsőre sokkoló ötlet, kóstoláskor pedig meghatározó ízélmény a hermelin, azaz a pácolt camembert. Aki szereti a penészes sajtokat, annak valószínűleg kedvére való ez az általában sör mellé kínált harapnivaló. Sokféleképpen készítik kint is, itthon is, de ami fontos – mint minden esetben, ha jót akarunk készíteni és enni: a jó alapanyag. Ezért csak minőségi camember sajtot használjunk, és olyat, ami önmagában nekünk is ízlik. Camember és camember között is óriási különbségek vannak mind minőségben, mind ízélményben, mind erősségben. Érdemes ezúttal felkeresni egy sajtkereskedést, 5-6 fajtát megkóstolni, és a számunkra legízletesebbet pácolni.

Ha hozzájutunk, vagy tudunk Csehországból, Szlovákiából beszerezni, hazahozni, készítsük az eredeti hermelin sajtból! Hagyományosan csatos üvegben érlelik, de persze teljesen megfelel egy jól záródó befőttesüveg is.

Fontos, hogy aromás fűszerekkel ízesítsünk. Az első elkészítés után a hozzávalók arányát és a fűszereket saját ízlésünk szerint variálhatjuk, olívaolaj helyett bátran használhatunk hidegen sajtolt napraforgó- vagy repceolajat is, tehetünk hozzá fokhagymát, vöröshagyma helyett pedig lilahagymát.

Most jöjjön Jani kollégám saját kedvenc háziállatkája! Ő így készíti:

Nakladany hermelin (pácolt camembert)

Hozzávalók:

250 g camembert sajt

1 nagyobb vöröshagyma

1 teáskanál egész feketebors

1 teáskanál pirospaprika őrlemény

1 teáskanál bazsalikom

2-3 nagyobb babérlevél

extra szűz, hidegen sajtolt olívaolaj

Ez a mennyiség 1 félliteres befőttesüveg megtöltéséhez elegendő.

Elkészítés:

Rétegesen töltjük meg az üveget: az aljára teszünk egy adag szeletelt vöröshagymát, babérlevelet, borsot, erre a hosszában felszeletelt camamber sajt egy részét. A sajtra kerül a bazsalikom, a pirospaprika-őrlemény és a majoranna. Majd a következő rétegekben ugyanez. Amikor megtelt, felöntjük olívaolajjal addig, hogy teljesen ellepje az üveg tartalmát. Legalább 10 napig, de inkább két hétig érleljük hűtőszekrényben.

Szobahőmérsékleten is érlelhetjük, akkor elegendő 2-3 nap. Előételként, sörkorcsolyaként friss baguette-el, pirítóssal kínáljuk.

A sűrű hálón vagy gyolcson háromszor-négyszer tisztára szűrt olaj nagyon jól felhasználható páclének, de kisüthetünk benne húst, zöldséget vagy akár burgonyát is.