Az idei Gourmet Fesztivál főszereplői a gombóc, a kaviár és a pezsgő. Két utóbbi luxusnak számít még külön-külön is, nemhogy együtt. Ezen a hétvégén azonban megtehetjük, hogy több minőségi pezsgőt – köztük a champagne-i vidék csúcsait – kóstoljunk össze a drága halikrával. Az is kiderül, hogy mi születik egy népszerű alapanyag és a luxus találkozásából, hogyan ad izgalmas összhangot egy tengeri herkentyű egy superfooddal, és milyen a keleti wonton, ha a gombócba oldalas és malacfül is kerül.