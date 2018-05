Magyarországon egy hagyományos esküvő sem az igazi töltött káposzta nélkül, senki sem nőhet fel úgy, hogy legalább életében egyszer ne evett volna szilvás gombócot, ami pedig a gulyáslevest illeti, szinte már az ereinkben is az folyik. Ám a jó magyar ízek nemcsak a mi szívünket rabolták el, hanem még a külföldiekét is – többé-kevésbé. Noha szerintük a csalamádé és a nokedli akár még Trónok harca-karakternév is lehetne, mosolyogva törölték tisztára a tányérjukat.