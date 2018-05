A megdöbbentő konyhai trükkök elképesztően széles skálán mozognak: készítettünk már zománc bögréből konyharuhatartót, illetve éleztünk már kést csészével. Most azonban arra derül fény, mit keres egy gereblye a konyhában. Ha megnézte a videót, ön is rá fog jönni, hogy már rég be kellett volna hoznia az említett eszközt a kerti tárolóból, hogy borospohár-tartót készítsen belőle.