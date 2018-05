A gyümölcs, ami csökkenti a vérnyomást, és segít a vizsgák előtt

Nemcsak finom, de egészséges is: csökkenti a magas vérnyomást, javítja a vérkeringést és a memóriát, így igazi segítség lehet vizsgaidőszakban, és az időskori demencia is lassítható rendszeres fogyasztásával. Igazi szezonja körülbelül egy hónap múlva kezdődik, és egészen szeptemberig tart, de a piacokon már most is hozzá lehet jutni frisshez. Ez a sötétkék, aromás bogyós gyümölcs nem más, mint az áfonya.

Noha egyre könnyebb hozzáférnünk az áfonyához, és a különféle gasztrooldalak is ontják magukból az áfonyás recepteket, a gyümölcs még mindig inkább ínyencségnek számít idehaza. Mivel nem egy klasszikus magyar gyümölcsről van szó, valószínűleg az eper, a málna, a cseresznye népszerűségét sose fogja megközelíteni, ettől függetlenül érdemes kóstolgatni, és később akár rendszeressé tenni fogyasztását, hiszen amellett, hogy rendkívül finom, számos jótékony hatása is ismert.

A fekete áfonya legfontosabb összetevői többek között a flavonoidok, például a kékes-lilás színét adó antociánok. Ezek a vegyületek számos kedvező tulajdonsággal rendelkeznek, melyek között legjelentősebb az antioxidáns hatásuk. A flavonoidok megkötik a káros szabadgyököket, valamint fokozzák az egyéb étrendi antioxidánsok, így az E- és a C-vitamin élettani hatását is.

A kutatók sokáig elsősorban preventív, egészségmegőrző hatást tulajdonítottak azoknak a gyümölcsöknek, melyeket jelentős flavonoidforrásként tartottak számon, így például az áfonyának is, ám egyre több tudományos kísérleteket végeztek velük, így nemcsak egészségvédő, hanem egészségjavító, gyógyító, gyulladáscsökkentő hatásukat is sikerült bizonyítani. Legutóbb a Floridai Állami Egyetem egyik kísérlete támasztotta alá, hogy az áfonya egyrészt segíti a vérkeringést, másrészt csökkenti a magas vérnyomást is.

A kísérletbe 48 menopauzán átesett nőt vontak be, akiknek a vérnyomása abban az időben enyhén emelkedett volt. A nőknek naponta 22 gramm fagyasztott, szárított áfonyaport kellett elfogyasztaniuk napi szokásos életvitelük mellett. A fagyasztott, szárított áfonyapor egyenértékű egy csészényi friss áfonyával. Azonban csak a csoport egyik fele kapott áfonyaport, a másik felének placebót adtak. A résztvevőknek a kísérlet alatt többször is mérték a vérnyomását, valamint az érfal merevségét, rugalmasságát is, hiszen a merev érfal az érelmeszesedés egyik tünete, ami például a szív- és érrendszeri kockázatokat előre jelzi. A szívnek ugyanis ilyenkor keményebben kell dolgoznia ahhoz, hogy vér kerüljön a perifériás erekbe.

Nyolc hét elteltével az áfonyaport kapó nők vérnyomása jelentősen, 5-6 százalékkal csökkent, míg a placebót kapó nők vérnyomása nem változott. Ha az 5-6 százalékot kevésnek gondolnánk, akkor számoljunk egy kicsit: a 140/90-es vérnyomás mindössze nyolc hét leforgása alatt körülbelül 132/90-es értékre csökkent, ami már jóval közelebb van az orvosok által optimálisnak mondott, 120/90-es értékhez. És mindezt úgy érték el, hogy a résztvevők életmódjukon semmit nem változtattak, csupán minden nap ettek egy csészényi mennyiségnek megfelelő áfonyát.

Az áfonyának egyébként számos más olyan pozitív tulajdonsága is ismert, ami talán még inkább megerősíthet minket abban, hogy rendszeressé tegyük a gyümölcs fogyasztását. Az áfonya vasat, foszfort, kalciumot, magnéziumot, mangánt, cinket és K-vitamint tartalmaz. Ezek mindegyike az egészséges csontokért felelős. A K-vitamin például erősíti a csontokat, javítja a kalcium felszívódását.

Egy korábbi kísérletben már vizsgálták az áfonya szellemi képességekre gyakorolt hatását is. Itt szintén napi rendszerességgel adtak áfonyát idősebbeknek, akik három hónap múlva már jelentős javulást értek el a memóriateszteken és egyéb, a kognitív funkciókat vizsgáló felméréseken. A kognitív funkciókhoz az alábbi területek tartoznak: figyelem, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók. Szakértők szerint ez a kísérlet egyértelműen bebizonyította, hogy az áfonya kiváló egyrészt memóriafejlesztésre, másrészt késlelteti az öregedéssel együtt járó kognitív problémák kialakulását is.

Az áfonya fogyasztása egyébként nem csak felnőttek vagy idősek számára járhat pozitív hatással; gyermekek számára is ajánlott a kék bogyók rendszeres fogyasztása, akár ivólé formájában is. Egyrészt magas vitamintartalma miatt, másrészt a fent részletezett hatásai miatt is. Dolgozatírás vagy vizsga előtt – akár a már bevált csokoládémajszolás helyett – jól jöhet néhány szem áfonya vagy egy doboz áfonyalé. A hatás ugyanaz, a gyümölcsnek azonban van egy el nem hanyagolható előnye: egyáltalán nem hizlal. Az áfonya szezonja általában július elején kezdődik és augusztus közepéig-végéig tart. Akkor lehet igazán nagy mennyiségben és valóban jó áron hozzájutni a piacokon. Addig azonban nem muszáj várni. Most is elérhető friss gyümölcs, igaz, sokkal drágábban. A boltokban kapható, pénztárcabarátabb, mélyhűtött áfonya azonban épp olyan megfelelő a célnak. Ez az a gyümölcs, ami fagyasztással alig veszít értékéből. Ezt érdemes észben tartani nyár közepén is, amikor szezonja van, hiszen mi is lefagyaszthatunk belőle, hogy az év hátralévő részében bőségesen jusson ebből a jótékony és igazán finom gyümölcsből.

A mennyi áfonyás pite receptjéért lapozzon!