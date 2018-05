Magyar fagylalt Európa legjobbjai között

Sárgabarackos sajttorta fagylalttal vette le a lábáról a szakmai zsűrit Karl Zsolt dunaharaszti mestercukrász, aki ezzel kivívta magának és Magyarországnak az indulási jogot a Gelato World Tour európai döntőjén.

Karl Zsolt már tavaly is remekelt a fagylaltkészítő szakma legmeghatározóbb versenyén: az európai döntőn ő kapta a legjobb fagylalt különdíját. Akkor az epres-málnás mascarpone fagylalt ízlett a legjobban a világ számos pontjáról érkezett, független zsűrinek. Idén egy sárgabarack darabokkal gazdagított, variegátóval ízesített, mandulalisztes, barna cukros linzerrel megbolondított sajttorta fagylaltot készített a magyar cukrász, amellyel megnyerte a nemzetközi verseny magyar fordulóját, és ezzel megszerezte az indulás jogát magának és Magyarországnak az európai döntőn. A szakmai zsűri pontozta a fagylalt ízét, állagát, a termékben rejlő kreativitást, a felhasznált összetevők minőségét, a recept kidolgozottságát, illetve az elkészült fagylalt küllemét, dekorativitását. Az így született pontszám alapján döntötték el, hogy ki képviseli hazánkat az európai döntőben.

Az olasz Caprigiani cég által életre hívott Gelato World Tour következő állomása az európai döntő 2020-ban lesz, amit 2021-ben a Firenzében megrendezett világdöntő követ. Így csak két év múlva derül ki, hogy a magyar lesz-e Európa legjobb fagylaltja. Mi azonban addig is kóstolhatjuk a döntős cukrász édességeit.

Karl Zsolt számára a fagylalt szenvedély és szakmai kihívás, játék az ízekkel, a különféle textúrákkal. A cukrászmester a klasszikus ízek mellett számtalan újdonsággal várja a vendégeit, sőt a magyarok számára kedves süteményeket is fagylaltba álmodja. A lassan tíz éve működő cukrászdája mellé tavaly nyáron egy fagylaltozót is nyitott, ahol mindenki megkóstolhatja egyedi kreációit, amelyek mesterségek adalékanyagok nélkül készülnek. A széles választékban a glutén-, laktóz-, illetve cukormentes életmódot folytatók is könnyedén megtalálhatják kedvenceiket.