Szemüveg kávékapszulákból

Fura belegondolni, hogy amikor kedvenc kapszulás kávéfőzőnket bekapcsoljuk, a kávéfőzéssel voltaképp egy új termék gyártását készítjük elő. Az alumínium kapszulák ugyanis korlátlan alkalommal újrahasznosíthatók. A Nespresso mindezt felismerve, készített már bicskát, tollat, sőt, kávégép alkatrészeket is ebből az anyagból. Most a Tripton Eyeworks-szel együttműködve, különböző színekben pompázó szemüvegkeretekkel rukkolt elő, melyet néhány szerencsés meg is nyerhet.

A kapszulás kávéfőzők népszerűsége évek óta töretlen: a kávé gyorsan elkészül, a pici kapszula pedig a kávé lefőzéséig megőrzi annak frissességét, aromáját. Sokan azonban még mindig úgy gondolnak rá, mint bolygónk legnagyobb ellenségére, amely tonnaszámra termeli a háztartási hulladékot, fenntarthatatlanná téve ezzel a jövőt – és igazuk is van! Egészen addig, amíg a fogyasztók a kukába dobják a használt kapszulákat, és a cég, amelyik gyártja, nem biztosít lehetőséget arra, hogy visszavegye, hogy a ma elérhető legjobb technológiával valami hasznosat készíttessen belőle.

Amikor a Nespresso megalkotta az első kapszulába zárt, adagolt kávé koncepcióját, az elsődleges szempont az volt, hogy a kiváló ízélmény biztosítása érdekében a kávé a lefőzés pillanatáig a lehető legfrissebb maradjon. Így választották ki az alumíniumot, amely tökéletesen védi a kávét a fénytől, a levegőtől és a nedvességtől, megőrizve az őrlemény frissességét. További előnye pedig, hogy korlátlan alkalommal újrahasznosítható, az újrahasznosított alumíniumból pedig számtalan termék készülhet.

A svájci Victorinox bicska és a Caran d' Arche toll után a Nespresso idén egy világhírű, részben hazai márkával lépett együttműködésre, a Tipton Eyeworks-szel, amely újrahasznosított anyagokból, kézzel készített szemüvegeket gyárt és értékesít. A cég szemüvegeit viseli többek között Sir Elton John, a U2 frontembere, Bono, de ebben pompázik olykor Robbie Williams és Sir Richard Branson brit milliárdos is, a Virgin cégbirodalom alapítója. Elton John talán a legnagyobb rajongója ennek a szemüvegnek. Állítólag egy alkalommal felvásárolta a cég teljes kollekcióját egy londoni boltban.

Az együttműködés során a Tipton az újrahasznosított alumíniumból négy Nespresso kapszula, a Kazaar, a Livanto, a Dharkan és a Roma által inspirált egyedi tervezésű szemüvegkeret-kollekciót készített. A szemüvegkeretek olyan színekben pompáznak, mint a különféle pörkölésű kávék kapszulái. A két cég ezzel a közös projekttel kívánja felhívni a figyelmet az alumínium visszagyűjtésének, és újrahasznosításának fontosságára, felhasználásának sokoldalúságára. Noha a keretek külön kereskedelmi forgalomban nem lesznek elérhetők, több hazai hírességen találkozhatunk majd velük. A Nespresso ugyanakkor vásárlóinak is szeretne kedvezni ezzel az egyedi kollekcióval, így számukra is elérhetővé teszi, limitált mennyiségben: akik megvásárolják a Special Edition kávéválogatást, azok részt vehetnek azon a nyereményjátékon, melyen ilyen különleges keretű napszemüveget nyerhetnek.

Büszkék vagyunk rá, hogy a világon egyedülálló módon mutathatjuk be, milyen sokoldalúan felhasználható az alumínium. Környezettudatos vállalatként felelősségünk, hogy amellett, hogy felhívjuk a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, segítsük is ebben a vásárlóinkat. A Tipton Eyeworks-szel közös együttműködésünk amellett, hogy társadalmilag is fontos ügyet szolgál, a Nespresso stílusosságát, minőségét és kreativitását is jól szimbolizálja – emelte ki Gyovai Györgyi, a Nespresso magyarországi vezetője.

Nagyon örültem a Nespresso megkeresésének, mert már egy ideje foglalkoztat, hogy valamilyen újrahasznosított fémet kipróbáljak a szemüvegek készítéséhez. Az alumínium erre egy tökéletes anyag, és a kávékapszulák színei egyből beindították a fantáziánkat. Hosszú tervezés előzte meg a kollekciót, de büszkék vagyunk a végeredményre, és szívesen dolgoznánk újrahasznosított alumíniummal akár rendszeresen is a jövőben – mesélte Zack Tipton, a Tipton Eyeworks alapítója.

A hagyományos Nespresso kávékapszulákat egyébként egy éve már nemcsak a Nespresso Boutique-okban adhatják le a hazai kávérajongók, hanem kényelmesen otthonukból. A Nespresso futárszolgálatának segítségével az ország bármely pontjáról visszaküldhetik, újrahasznosításukról pedig a cég gondoskodik. A cég újrahasznosítási programja idén májustól tovább bővül az üzleti szektor, elsősorban az irodaházak, a szállodák és az éttermek igényeihez szabott speciális Nespresso Professional kávépárnák visszagyűjtésével.