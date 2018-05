7+1 alternatíva kávé helyett

A koffeinfüggőket már valószínűleg annak a gondolatától is kirázza a hideg, hogy akár csak egy kávét kihagyjanak a napi rutinból, nemhogy még le is cseréljék kedvenc italukat valami másra. Az alternatívát maximum abban látják, hogy az eszpresszó helyett kapucsínót választanak. Pedig a lehetőségek tárháza igen széles, és előfordul, hogy néha a legegyszerűbb megoldások nem jutnak eszünkbe. Amik persze nem az energiaitalokat jelentik.

Kávézni jó dolog. Nemcsak az íze miatt, hanem mert elég energialöketet ad ahhoz, hogy felkeljünk az ágyból vagy, hogy folytassuk a monotonnak tűnő munkanapot. Igen ám, de ha már a negyedik-ötödik kávénkat kortyoljuk – és itt most édes mindegy, hogy latte macchiato vagy ristretto gőzölög előttünk –, nem biztos, hogy a legjobbat nyújtjuk a szervezetünknek. Érdemes néha kipróbálni valami mást is; olyan egyéb italokat, amelyek hasonlóan élénkítenek, és szintén jólesik a fogyasztásuk. Egyetlen pohár belőlük sokkal többet használ az egészségünknek, mint egy újabb csésze fekete.

Az egyik ilyen ital a matcha tea, amit a japánok csodájának is szoktak hívni. Tradícionális, porrá őrölt tealevelekből készült tea. Két gramm elég belőle, hogy felturbózza a reggelünket, ám még így is kevesebb koffeint tartalmaz, mint a kávé.

Felszívódása lassú, hosszú ideig élvezhetjük a hatását, ám este lefekvés előtt néhány órával már nem ajánlatos fogyasztani belőle.

Antioxidánsokban gazdag, erősíti az immunrendszert és jót tesz a bőrnek is. Mivel por alakban lehet hozzájutni, egyre többen használják fel süteményekben, krémekben, sőt fagylaltokat is készítenek belőle. Különleges íze miatt igen kedveltek ezek a desszertek.

Szintén jó alternatíva a zöld turmix, vagy divatosabb nevén, a smoothie. Minél több zöldséget – és főként zöld leveleket – tartalmaz az étrendünk, annál energikusabbnak fogjuk érezni magunkat. Fogyasztásukhoz a legegyszerűbb, ha a különböző zöld leveleket, például spenótot, brokkolit, petrezselymet, zellerszárat némi növényi tejjel és minimális gyümölccsel összeturmixoljuk és megisszuk. Állandó receptje nincs, hiszen mindenkinek más az ízlése. Ezért érdemes kísérletezni, hogy nekünk melyik válik be leginkább: a mangós-spenótos vagy például a banános-avokádós?

A yerba maté tea szintén egy csodaital, amely nem csak élénkít, de javítja a koncentrációs képességet, illetve

stresszoldó és méregtelenítő hatása is van.

Dél-Amerikából származik, előnye szintén abban rejlik, hogy nem ingadozó, hanem állandó energiaszintet biztosít. A yerba maté teát bárhogy ihatjuk: hidegen, forrón, önmagában vagy ízesítve, sőt koktélba keverve is. Elkészítésének egyetlen szabálya van:

nem szabad 80 foknál melegebb vízzel felönteni, mert elveszítheti pozitív hatásainak nagy részét, másrészt keserű mellékízt kap a tea.

A fehérje alapú turmixok is növelik az energiaszintet, így azok is jó alternatívának számítanak. A fehérjéről legtöbbünknek elsőként a testépítés jut eszébe, pedig mindenki számára fontos. Szervezetünkben sokféle fehérje található, mindegyik más funkciót lát el. Viszont a szervezetnek nincsenek fehérje-raktárai, így az izomzat megtartásához érdemes fehérjedús ételeket fogyasztani.

Nem véletlen, hogy a komoly betegségen, esetleg jelentős súlyveszteségen átesett betegeknek az orvosok a mielőbbi felépülés érdekében is fehérjeitalt (gyógyszertárban kaphatót) javasolnak. A fehérje alapú turmixokat szintén kiegészíthetjük zöldségekkel, zöld levelekkel, gyümölcsökkel, így igazi energiabombát készíthetünk magunknak.

A kókuszvíz az egyik legjobb hidratáló ital, az izotóniás sportitalok egyik legjobb helyettesítője. A még nyers, kívül zöld kókuszdióból nyerik, természetes állapotában tele van tápanyagokkal. Hidratáló hatása mellett energizáló hatását is kiemelik, ezért is ajánlják fogyasztását. Önmagában vagy más italokhoz keverve is nagyszerű választás. Ám mivel természetes cukortartalmú, a napi bevitt energiára figyelni kell: napi egy pohárnál több csak a sportos életmódot folytatóknak ajánlott.

Emellett naponta az egyik kávénkat kiválthatjuk olyan teákkal is, amelyek különleges alapanyagokból készülnek, és bár hallottunk már róluk, nem igazán fogyasztjuk őket. Pedig érdemes kipróbálni némelyiket, hiszen élénkítő hatásukat azonnal érezhetjük.

Ilyen például a gyömbértea, a ginsengtea, a borsmentatea és akár a kurkumatea is.

Ez utóbbit a legegyszerűbb úgy elkészíteni, hogy a forrásban lévő vízbe egy teáskanál kurkumaport teszünk, és 10-15 percig forraljuk. Ízesíthetjük mézzel, citrommal, de akár gyömbérrel is.

Hasonló hatást érhetünk el egy pohár gyümölcslével, ivólével vagy nektárral. Hiszen lehet, hogy csak

a vércukorszintünk esett le,

emiatt érezzük fáradtabbnak, kimerültebbnek magunkat, és ezért nyúlunk egyből a kávéscsésze után, pedig pont elég lenne egy pohár gránátalmalé, szilvalé vagy akár búzafűlé is a szervezetünknek. Próbáljuk ki ezeket egyszer kávé helyett, valószínűleg nem bánjuk meg.

Hihetetlenül hangzik, de lehet, hogy csak szomjasak vagyunk akkor, amikor kávét kívánunk. A víz hiánya ugyanis okozhat levertséget, fáradtságot, fejfájást. A nagy rohanásban sokszor elfelejtünk elég folyadékot inni, és eszünkbe sem jut, hogy esetleg ez az oka annak, hogy azonnal el tudnánk aludni. Tehát legközelebb, ha kávét kívánunk napközben, igyunk meg előtte egy nagy pohár vizet. Lehet, hogy ez is elég lesz ahhoz, hogy energikusabban folytassuk a napot.