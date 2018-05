Most hétvégén jó borokért érdemes ide utazni

Szívesen iszogatna ásványos borokat miközben a balatoni panorámában gyönyörködik? Imádja a szőlőföldek különleges hangulatát és a borospincéket átjáró illatot? Most egyetlen éjszaka alatt válthatja valóra minden álmát: hajnalig tartó borozás, borjóga, falatozás a szőlősorok között, és sok-sok gasztronómiai élmény várja a vendégeket a Szent György-hegyen.

Pár nappal telihold után közel 20 helyszín lesz nyitva délutántól napfelkeltéig: a szigligeti és balatoni naplemente után a látogatók a hold fényénél barangolhatják be a hegyet, és nézhetnek be az egyes pincékhez.

Gilvesyéknél kemencés pizzát sütnek majd, míg az Angyal pincénél TÁP-színházelőadás lesz, a vendégek pedig lampionos kertben pihenhetnek. A Bencze Birtokon jazzel és

fine dining fogásokkal

készülnek, mint a pisztráng sós pereccel és ízes burgonyasalátával. Szásziéknál a szőlősorok végében, a hatalmas fák árnyékában kóstolhatunk finom borokat, éhségünket pedig sümegprágai Kalla-borjúhamburgerrel, valamint házi fűszerekkel ízesített sajtburgerrel csillapíthatjuk.

A Magashegy Pincészetnél borjóga, egész estés borkóstoló, illetve túrós csusza, a Horváth Pincénél pedig chillout, traktorszelfi és dűlőbejárás lesz.

Az étlapon csülkös batyu és csupa csoki sütemény szerepel, amelyet szép savú fehérborokkal, üdítő rozékkal, simogató vörösekkel, késői szüretelésű tételekkel vagy jégborral öblíthetünk le.

A Boksay Pincénél friss pogácsával, finom borokkal, gitárzenével és slam előadással készülnek, a Nyári Pincénél koncert és pörkölt lesz a menü, Papa Áronnál vega tapasok és bakelitek, míg Török Csabánál (2HA) medence és

vintage borsor várja az érdeklődőket.

Míg a Bajnóczy Pincénél gitárest, a Szent György Pincénél rock és néptánc a program, addig a Hóbor Pincénél borfelismerő verseny, borteszt és borkóstolás lesz, a Varga Pincénél pedig nóta és tangóharmonika.

Továbbá lesznek olyan helyszínek is, amelyek csak erre az estére nyitnak meg. Ilyen például Földi Bálint és Ujvári Vivien kóstolóhelye a Bálint-hegyi présházában, ahol a Két Jóbarát meg az Anti és Vivien Szent György-hegyi borai is kóstolhatók lesznek. Az éhes szájak pedig élvezhetik a töpörtyűkrémet és a kacsazsírt. Puttkamer Bence borász egy felújított kúriában Kutyakaparó néven nyitja meg ideiglenes kóstolóhelyét koncertekkel és irodalmi programokkal: Hámori Gabriella, Szabó Borbála és Ugron Zsolna is felolvasnak majd.

A Tarányi Présház alatt a Pláne Badacsony borterasz igyekszik bemutatni a Badacsonyi borvidék pincéit. Ha nem tudja, merre induljon, egy fröccs mellett ők mutatnak utat a következőig.A CHILL HILL diófás kempingjében a házigazdák, Tündi és Goldi, kézműves bio borokkal, gyógyteákkal, játszótérrel, kortárs cirkusszal, tűzzel, tánccal, zenével készülnek a látogatóknak.

A Szent György-hegy hajnalig eseményt Hegymagason tartják június 2-án, szombaton. Badacsonytomajból óránként indulnak buszjáratok a Szent György-hegyre és vissza. További információkért látogasson el az esemény Facebook-oldalára!