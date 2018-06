Az öt nagy nyári Sziget-fesztivál – a Volt, a Balaton Sound, a Sziget, a B.my.Lake és a Strand Fesztivál – rendezvényein a vendéglátó egységek kizárólagos borbeszállítója 2018-ban is a Borháló Borkereskedés. A tisztán is élvezetes vagy szikvízzel lazítható fehér és rozé alapbor, valamint a fesztiválok vörös cuvée-je a Borháló és a Dubicz Borászat közös alkotása, a reprezentatív tételekből összeállított palackos szortiment pedig közös válogatás.

Arra törekedtek a közlemény szerint, hogy egyedi karakterű, tisztán és fröccsben is élvezetes, fiatalos, a hazai hagyományoknak és a nemzetközi ízlésnek egyaránt megfelelő fesztiválborokat hozzanak létre.

A fehér alapbor „Sziget White 2017 – for the cool ones", a rozé „Sziget Rosé 2017 – for the ones in love" fantázianéven kerül forgalomba. A gerincét egy „jó adag határozottság", vagyis kétötöd rész sauvignon blanc adja. A fürtök egy részét nagyon korán szüretelték, innen származnak a citrusos, zöldalmás, vágott füves aromák, élénk savak. A fajtából a második tételt a szüreti időszak közepén szedték: ez érettebb gyümölcsösséget kölcsönöz a bornak. A maradék háromötöd részt három fajta adja egyforma arányban: a chardonnay kissé vajas, gömbölyded teste „csábos mosollyal" hívogat, a pinot blanc „egy csokor virágot" dob a cuvée-be, s hogy a végeredmény ne maradjon túl szikár, készítői „egy kis parfümmel" – muscat ottonellel – is meghintették. A Sziget White alkoholtartalma 12,5 százalék.

A rozéfröccsök az eladott mennyiséget tekintve az utóbbi években nemcsak felzárkóztak a fehér fröccsféleségek mellé, hanem le is körözték őket. Az alkotók a Sziget Rosé esetében is intenzív, illatos alapborra törekedtek, amit derekas savak támasztanak meg ebben a 12 százalékos alkoholtartalmú fesztiválborban. A piros bogyós gyümölcsök a háromötöd rész pinot noirból származnak, a savak és a teltebb szín felelőse a kétötöd rész kékfrankos.

A két alapbort hűtve, oxigéntől elzárva, acéltartályokban tárolják a pincészetben. Annak érdekében, hogy a gyors kiszolgálást biztosító csapológépekből mindig hibátlan, üde, zamatos nedű kerüljön a fesztiválozók poharába, a Borháló a rendezvények ideje alatt 10 literes bag-in-box, vagyis zsákos-dobozos kiszerelésben frissen letöltve, rugalmasan szállítja az alapborokat a helyszínekre.

A Sziget vég nélküli buli, de akadnak meghitt pillanatok, kiadós beszélgetések is, amikhez jobban illik „valami komolyabb". A rendezvények vörös alapbora egy gyümölcsös, barrique-jegyeket mutató 2016-os cabernet franc-kékfrankos házasítás, ami 0,75 literes normál palackban lesz kapható „Sziget Red 2017 – for the hot-blooded" néven.

Gondoltak azokra a fiatal szigetlátogatókra is, akik most jönnek először Magyarországra, és ez az első találkozásuk a magyar borokkal. A Dubicz Borászat minőségi palackos szortimentje („1014 Irsai Olivér 2017", „1014 Sauvignon Blanc 2017" és „1014 Chardonnay 2016") reményeik szerint utat talál majd a nemzetközi közönséghez, ízelítőt adva a magyar borkészítés legszebb hagyományaiból.

A Borháló a 2018-as nyári szezonban nem csupán a Sziget-fesztiválokon működik közre: a kereskedést vendéglátóhelyek és további rendezvények választották beszállító partnernek. Ezek közül kiemelkedik az EFOTT, vagyis az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, ami július 10-én kezdődik Velencén.