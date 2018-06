Tudja, mi az a húzott sertéshús?

Pulled pork – kiejteni sem könnyű, lefordítani még nehezebb. Tükörfordításban húzott sertéshús, egyébként egy nagyon omlós, hosszan sült grillhúst jelent. Aki egyszer próbálta, többé nem akar mást enni a nyáresti BBQ-partik alkalmával. Ha jól készítjük, már attól leomlik a csontról, hogyha ránézünk. Hogy miért ez a neve, és hogyan készül?

A pulled pork az amerikaiak nagy kedvence, általában hamburgerben fogyasztják, különlegessége, hogy

alacsony hőmérsékleten, 7-8 órán keresztül sül.

A sütést követően a pácolt sertéslapockát vagy sertéstarját szálakra szedik, végül hamburgerzsömlében, tortillában vagy salátával tálalják. Házi készítésű barbecue szósszal a legfinomabb.

Nevét pedig onnan kapta, hogy ha jól készítjük, a húst könnyedén, egy mozdulattal le lehet húzni – pulled – a csontról.

Ám nemcsak Amerikában, hanem már itthon is egyre több street foodos helyen és hamburgerbüfében belefuthatunk, és ha szerencsénk van, olyanba, ahol smokerben, egy speciális füstölőben készül a hús.

Ha otthon szeretnénk elkészíteni, és nincs smokerünk, akkor szükségünk lesz egy jól záródó sütőtálra – és időre: miután befűszereztük a húst, lefedve 8-10 órára hűtőszekrénybe kell tennünk.

Húzott sertéshús

Hozzávalók a húshoz:

2,5 kg sertéslapocka vagy sertéstarja

¼ bögre barna cukor

1 evőkanál csilipor

1 evőkanál pirospaprika

2 teáskanál fokhagymapor

2 teáskanál só

1 teáskanál őrölt fekete bors

1 teáskanál Cayenne-bors

4 hagyma, felvágva

házi barbecue szósz

Hozzávalók a barbecue szószhoz:

¾ bögre paradicsomszósz

1 evőkanál fehérborecet

2 teáskanál pirospaprika

2 evőkanál barna cukor

1 evőkanál Worcestershire-szósz

½ teáskanál Cayenne-bors

Elkészítés:

Keverje össze egy tálban a barna cukrot, a csiliport, a paprikát, a fokhagymaport, a sót, a borsot és a Cayenne-borsot. Kenje be a húst olajjal, és masszírozza bele a száraz pácot. Csomagolja be a húst, azután tegye 8-10 órára vagy egy éjszakára a hűtőbe.



Melegítse elő a sütőt 150 fokra. Szórja a felvágott hagymát egy jénai edény aljára, majd tegye bele a húst is. Tegye rá az edény tetejét, és süsse a húst minimum 7 órán keresztül.



A sütőből kivéve hagyja kihűlni, közben készítse el a barbecue szószt: keverje össze a hozzávalókat egy tálban. Fél óra elteltével egy villa segítségével szedje szálasra a húst. Ezután érdemes a saját levében megforgatni, hogy még fűszeresebb és finomabb legyen.



Tálalja sült krumplival, friss zöldségekkel, vagy készítsen belőle hamburgert.