Nyerjen spanyolországi utazást írásával!

Írni mindenki tud – vélik sokan, és most meg is mutathatják tehetségüket. Ugyanis ezen a nyáron indul az első hazai online borszakíróverseny. A megmérettetésre bárki nevezhet, és érdemes is, hiszen a legjobb írások komoly díjakat nyerhetnek. És mit kap a végső győztes? A Vino Castillo spanyol borkereskedés jóvoltából részt vehet egy négynapos utazáson, amelynek során még az év legnagyobb pezsgőfesztiváljára is ellátogathat.