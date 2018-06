Így még biztosan nem evett otthon fagylaltot

Nincs is jobb egy forró nyári napon, mint egy finom fagylalttal vagy jégkrémmel lehűteni magunkat. Legszívesebben ki sem mozdulnánk a hűvös szobából, a napsütés és a jó idő mégis kicsábít a városba vagy a kertbe. Ha otthon töltjük a délutánt, és van a mélyhűtőben jégkrém, akkor érdemes a kamrába is benézni, és összeszedni a házi tölcsér hozzávailóit. Ám most nem az általunk ismert, hétköznapi értelemben vett tölcsérről van szó, de nem ám! Halmozza az élvezeteket, és készítsen kürtőskalácsot a fagylalthoz!