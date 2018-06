Először isznak whiskyt a nagymamák

A whisky a hajnalig tartó bulik és a nyáresti szórakozások kiemelt résztvevője. Sőt, nemcsak a partik, hanem már a gasztronómia szerves része is: hozzáadhatjuk mártásokhoz, krémekhez és pácokhoz. Összességében azonban azt lehet mondani, hogy a whisky megosztja az embereket: vannak, akik tisztán is szívesen kortyolják, míg mások kísérővel se innák meg. Ezek a nagymamák azonban még sosem ittak azelőtt, mégsem rettennek meg tőle. Lássuk, hogyan reagálnak az erős italra.

A fekete hajú szemüveges hölgy szerint a Fireball Whisky egyáltalán nem rossz, viszont meglehetősen erős. Bár ezt a köhögés is alátámasztja, amelyet a második korty váltott ki. A nagymamák ugyanis kísérőt sem kaptak az italhoz.

A narancssárga pulóveres hölgy bevallja, hogy fél megkóstolni – látva partnere reakcióját –, viszont jónak találja az illatát; az első korty után pedig az ízét is.

Ő és társa egyetértenek abban, hogy a whisky főleg a fahéj miatt olyan finom; mindketten szeretik a fahéjat.

A rózsaszín ruhás hölgy is hasonló véleményen van:

a whisky erős, ám finom.

A rövid hajú, szemüveges nagymamában is mély nyomot hagyott: az első korty kicsit megdöbbenti, utána viszont koccint társával, és kiissza poharát. Szerinte most már akár táncolni is elmehetnének.