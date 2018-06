A cöliákia egy élethosszig tartó autoimmun betegség, amelyet a kalászos gabonákban – búza, rozs, árpa – található fehérje, a glutén okoz. A cöliákia a leggyakoribb, élelmiszerek által kiváltott krónikus betegség Európában: száz gyerekből egyet érint. Ráadásul a diagnózis akár nyolc évet is késhet, sőt az esetek 80%-át nem is diagnosztizálják, hiszen a tünetek nagyon sokfélék – ezért is nevezik kaméleonbetegségnek. Ám, ha nem ismerjük fel, és nem kezeljük, további egészségügyi problémákra számíthatunk. A cöliákiadiéta zéró toleranciát jelent, és rendkívül szigorú. Ennek fényében jogosan tesszük fel a kérdést: vajon hogyan birkóznak meg ezzel a gyerekek?