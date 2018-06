Szív a csészében?

Ön is mindig elképedve csodálja a kávéján úszó mintát? Jó lenne, ha egy nehéz reggelen is meglephetné magát egy apró szívvel a csészében? Vagy netán a párját, akinek garantáltan jó napja lesz egy ilyen kedves gesztus után? Kávészívet készíteni egyszerűbb, mint hinné. Nézze meg, és próbálja ki már ma!

A tökéletes kávéról már lerántottuk a leplet, most azonban ideje továbblépni a baristaalapok elsajátításában. Így hamarosan tényleg berendezheti a konyha egyik sarkában a saját kis kávézóját. Előbb azonban mindenképp jegyezze meg, hogy egy kávé csak annyira lehet jó, mint az alapanyagok. Így van ez a minták elkészítésével is: ha tökéletes a kávé és a gőzölt tej, akkor a minta is az lesz.

Az első fontos lépés egy rozsdamentes csőrös kancsó beszerzése, hiszen ezzel fogja a felgőzölt tejet a kávéba önteni. Az eszpresszó elkészítéséhez ezúttal ne előre, hanem

frissen őrölt kávét használjon.

Így az ital sokkal finomabb, zamatosabb lesz, mintha bolti, előre csomagolt port használna. Figyeljen rá, hogy mindig csak annyi kávét őröljön meg, amennyire szüksége van.

Mielőtt azonban nekifogna lefőzni a feketét, érdemes kitisztítania a kávéfőzőt, hiszen a kávéban található olaj lerakódik a gép belsején, beszennyezve azt. Ha nem tisztítja meg rendesen, ne csodálkozzon, ha a kávénak égett és borzalmasan keserű íze lesz.

A tej gőzölésénél először töltse meg a kancsó egyharmadát tejjel. A gőzölőkar fejét mártsa bele a tejbe a felszínhez közel, azután enyhén döntse meg a kancsót. Kapcsolja be a gőzölőt, és ha a tej melegedni kezd, igazítsa a pálcát a pohár oldalához, engedje lentebb, majd állítsa le a gőzölőt.

Óvatosan döntse meg a csészét, kezdje a kávéba önteni a tejet körülbelül 3 centiméter távolságról, majd tegye egyre közelebb a kancsót, amikor a mintát készíti.

Amikor kezd megtelni a csésze, és kirajzolódni a kezdetleges minta, növelje az öntés sebességét, és mozdítsa előre a kancsót a szív alja felé. És már el is készült az első szabadkézzel öntött mintája.

Ha elsőre nem sikerült úgy, ahogy szerette volna, akkor se keseredjen el, hiszen a gyakorlat teszi a mestert.