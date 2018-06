Ezért egyen fokhagymát

A fokhagyma már a nagymamáink idejében is csodaszernek számított: nemcsak főzéshez és sütéshez, hanem betegségek ellen is használták. Számos jótékony tulajdonságát ismerjük már, amelyek szájról szájra terjedtek az idők során, és talán nem is hittük, hogy lehet még szaporítani a listát. Ezúttal azonban kiderült, hogy a fokhagymában sokkal több minden rejlik, mint eddig gondoltuk.