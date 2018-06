Későn fogott bele a diétába?

Már javában tombol a nyár, ám ön csak most fogott bele a diétába? Semmi gond, hiszen a megfelelő alapanyagok kiválasztásával garantáltan sikeres lesz. Gondoljon csak az arab világ kedvenc hüvelyesére, a csicseriborsóra, amely tökéletesen megállja a helyét bármelyik diétában. Sőt, valójában egy igazi csodaalapanyag.

Marokkóban, Indiában és Dél-Amerikában a csicseriborsó közkedvelt élelmiszernek számít, ám hazánkban már kevésbé elterjedt. Érdemes hát ellesni néhány dolgot az arab világból, hiszen az említett babfélének számos jótékony hatása van.

Mint minden hüvelyes, úgy a csicseriborsó is összetett szénhidrát, tehát a szervezet lassan emészti meg, és sokáig biztosít energiát. Még a nagyon szigorú diéták is szükségessé teszik a napi legalább 25 gramm szénhidrátot, amelyet például egy tál egészséges csicseriborsó-saláta fedez is.

Magas fehérje és rosttartalma miatt különösen a vegánok számára kötelező táplálék.

Sőt, még lisztet is szoktak belőle készíteni, amely meg a gluténmentes étrendben állja meg a helyét.

Mivel a legmagasabb rosttartalmú alapanyagok közé tartozik, javítja az emésztést: eltávolítja a bélfalakon lerakódott salakanyagokat. Emellett

csökkenti a magas vérnyomást

és az egészségtelen koleszterinszintet, így a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Továbbá karotinban, vasban, cinkben B1-, B6- és E-vitaminban gazdag. Magas triptofántartalma miatt pedig segíthet a fáradt, kimerült hétköznapokon.

A humuszon túl

Ha meghalljuk a csicseriborsó szót, a legtöbbünknek a humusz jut róla eszébe. Ám a babféle ennél sokkal több lehetőséget tartogat számunkra.

Az arabok például köretként, kuszkuszhoz keverve és önmagában is fogyasztják.

Emellett készülhet belőle leves, saláta és ragu is. Íze édeskés, a dióra hasonlít, így jól passzol hozzá a gyömbér, a koriander vagy a római kömény is.

Készítsen marokkói csicseriborsó-levest!

Marokkói csicseriborsó-leves

Hozzávalók:

1 evőkanál olívaolaj

1 hagyma, apróra vágva

2 gerezd fokhagyma, összetörve

1 piros csili, apróra vágva

1 evőkanál reszelt gyömbér

1 teáskanál kömény

1 teáskanál Ras El Hanout-fűszerkeverék

¼ teáskanál fahéj

200 g piros paprika, pirítva

800 g paradicsom, apróra vágva

400 ml húslevesalaplé

400g csicseriborsó

2 darab marokkói sós citrom

1 teáskanál méz

50g kuszkusz

Elkészítés:

Pirítsa meg a hagymát és a fokhagymát az olívaolajon. Adja hozzá a csilit, a gyömbért, a köményt, a Ras El Hanout-fűszerkeveréket és a fahéjat. Főzze 1 percig.



Adja hozzá a pirított paprikát, a paradicsomot és a húslevesalaplevet. Forralja fel, majd tegye rá a fedőt, és főzze 10 percig.



Vegye le a tűzről, azután egy botmixer segítségével keverje össze, míg krémes állagú lesz. Ha túl sűrű, öntsön hozzá még egy kis vizet, majd rottyantsa össze.



Adja hozzá a csicseriborsót, a citromot és a mézet; hagyja főni még néhány percig. Tálalja kuszkusszal.