Akármilyen kreativitás is rejlik bennünk, sokszor hagyjuk, hogy a nevek megvezessenek. Vegyük például a muffinsütőt vagy a mosogatószivacsot. Bizony az előbbiben nemcsak muffint süthetünk, hanem akár tojásos-szalonnás reggelit is, mégis csak akkor vesszük elő, ha desszertre vágyunk. Így van ez a mosogatószivaccsal is: mosogatunk vele, hiszen valójában tényleg arra való, ám ezen kívül számos dologra fel lehet még használni, ami magunktól eszünkbe sem jutna.