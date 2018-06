Ha ezt tapasztalja, ideje lecserélni a turmixgépet

Ön szerint is sokkal jobban esik meginni egy turmixot, mint elmajszolni magát a gyümölcsöt? Azért is olyan szerethetőek ezek az italok, mert a különböző alapanyagokat összekeverve egy valódi vitamin- vagy energiabomba kerülhet a poharunkba. Sőt, így még azokat a zöldségeket is szívesebben elfogyasztjuk, amelyeket egyébként nem. Gondoljunk csak a spenótra! Sokan nem szeretik az íze miatt, ám például banánnal párosítva ínycsiklandó turmix válik belőle. A rengeteg használattól azonban egy idő után a gép besokall, és kénytelenek leszünk végleg keresztet vetni rá.