Ússzon ön is barackmámorban!

A gönci barack nemcsak a különbönző zenei stílusok között képes hidat képzeni, hanem még az embereket is összehozza: minden szívet meglágyít. Főleg, ha pálinka készül belőle, hiszen akkor a barackmámor már az első feles után eluralkodik a nemes ital kedvelőin.

A kétnapos gönci barackünnep idén először zajlik három helyszínen: a Boldogkői Vár, a Bestillo Pálinkaház és a Terra-Boldogkő Látványpince is mennyei barackillattal telik meg. A Vigasság összefonódik a Vidéki Stílusos Éttermiséggel: a világhírű

encsi Anyukám Mondta

különleges barackos finomságokkal csábítja el a közönséget.

Az ínycsiklandozó fogások kísérőjeként jólesik majd a Bestillo-pálinka, amelyet hangulatos koncertek fűszereznek meg. Így a barackmámor az underground, a jazz és a blues világába repít el minket.

A Vigasság nyitónapján a Magashegyi Underground is fellép a Boldogkői Várban. Az együttes énekesnője, Bocskor Bíborka szerint egy-egy vidéki zenélés teljesen más hangulatot áraszt: más a vendégszeretet, a táj, az ízek és az illatok.

Egyszerűen imádom a barackot, legyen az sárga, őszi vagy kajszi. Szerintem egy ültő helyemben meg tudnék most enni egy kilóval. Mivel nyers vegán táplálkozást követek, így a gyümölcsök egyébként is a szívem csücskei. Ugyan én erdélyi lány vagyok, de a zempléni tájegységet is nagyon szeretem, sokat koncertezünk azon a vidéken.

– meséli Bíborka.

Exkluzív programként Angerman László, világszinten is elismert sommelier tart egy különleges pálinkaworkshopot: hat uniós oltalom alatt álló pálinkát mutat be a nagyközönségnek.

A VII. Gönci Barack Vigasságot Boldogkőváralján rendezik meg július 6. és 7. között.