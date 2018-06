Bal lábbal ébredt?

Sokszor vagyunk úgy, hogy még akkor sem tudunk mit enni, ha körbevesznek minket a legkülönfélébb alapanyagok. Lemondóan állunk a nyitott hűtő előtt, és azon törjük a fejünket, mi legyen a reggeli. A tanácstalanság pedig hamarosan az idegeinkre megy. Közben persze még azon is bosszankodunk, mikor fő már le a kávé, és vajon milyen megpróbáltatások várnak a munkahelyen. Ezekre a nyűgös reggelekre találták fel az édes, cukros csokoládékrémeket, amelyből már egy falattól is jobban érezzük magunkat. Ám ennél azért valami természetesebbel is indíthatnánk a napot: például diófélékből készült vajjal. Néhány falat ebből az izgalmas finomságból, és máris nem érzi úgy, hogy bal lábbal kelt ki az ágyból.