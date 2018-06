Itt a gyógyír a kedvtelenség ellen

Emlékszik, mit esznek a szomorú emberek a filmekben egy szakítás vagy egy nehéz nap után? Igen, jégkrémet. Mert bizony nemcsak a nyári melegben eshet jól, hanem akkor is, amikor a hangulatunk olyan alacsonyan van, hogy szinte rátaposunk menet közben. Például, amikor odakint be van borulva, és még az eső is esik. Szomorkodás helyett azonban válasszunk inkább valami édeset! Készítsünk muffint, ám ezúttal jégkrémből. Sőt, vonjuk be a gyerekeket is a munkába, így az ő arcukra is mosolyt csalhatunk.