Így süthet jó pizzát: lépésről lépésre

Jó pizzát sütni nem egyszerű dolog. Ha túl száraz, vastag vagy ízetlen a tészta, esetleg a szósz, akkor keresztet vethetünk rá. Persze még így is elfogyaszthatjuk, viszont egyáltalán nem fog jólesni. Főleg, ha kezdő szakácsként kudarcként éljük meg a sikertelen próbálkozást. Pedig, ahogy mondani szokás: ismétlés a tudás anyja. Az is lehet, hogy számos pizzareceptet kipróbált már, viszont egyik sem nyerte el a tetszését. Ezért megfogadta, hogy soha többé nem süt pizzát. Mi mégis azt mondjuk: ne adja fel a kísérletezést, hiszen az is lehet, hogy ez a recept lesz az aranyérmes!