Borvacsora, ahol mindent megtanulhat

Képzeljen el egy olyan esti programot, ahol a finom falatok mellett komoly boros ismeretekre is szert tehet. Egy vacsorát, ahol nemcsak azt tapasztalhatja meg, mennyit számít egy jól eltalált bor-étel párosítás, de azt is megtanulhatja, mennyi minden történik a szőlővel, míg üvegbe kerül, hogy miért fontos a pohár formája, vagy, hogy mekkora a minimum nyomás egy pezsgőspalackban.

Egy borvacsora már önmagában is fantasztikusan hangzik. Mert mi is történik ott? Egymás után olyan fogásokat szolgálnak föl, amelyeknek a látványa is étvágygerjesztő, és olyan pezsgőket és borokat, amelyek egyenként is elsőrendűek, de igazán az étellel együtt alkotnak különleges párosítást. Ha az ember elkölt egy borvacsorát, nem csupán éhségét csillapítja, hanem valamennyi érzékszervét igénybe véve élményekkel töltekezik föl.

Ha azonban mindez nem lenne elég, olyan tematikus vacsorákat is találhatunk már Budapesten, ahol az esti étkezések mellé egy gyorstalpaló boros alaptanfolyamot is kapunk, persze laza és játékos formában, ám valódi tudásanyaggal megspékelve. Ilyen egyedi estnek ad otthont a Városliget Cafe & Restaurant, amely a Műjégpályánál, a Korcsolyacsarnok gyönyörűen felújított központi épületében található. A történelmi környezetbe költöztetett kávéház századfordulós polgári konyhát, tradicionális magyar értékeket kínál.

A téma itt általában változó, a legközelebbi, július 13-i eseményen például a pezsgőké lesz a főszerep. Érkeznek buborékos italok Olaszországból, Champagne-ból és persze lehet majd kóstolni magyar pezsgőket is.

A program végére mindenki garantált pezsgőszakértő lesz, hiszen a szőlőfajtákon, a híresebb tartományokon kívül a pezsgőkészítés alapjait, lépéseit is megtanulhatják a vendégek.

Olyan kérdésekre is kapásból tudni fogják a választ, mint hogy mekkora a minimum nyomás egy pezsgőspalackban, mi az a dozázs-likőr, vagy hogy miben volt úttörő Törley József? Az italok mellett a menüsor is fantasztikusan hangzik. Lesz például többek között grillezett királyrák zöldséges quinoa ágyon vagy rosé kacsamell édesburgonya pürével és pisztáciás gránátalma salátával.

A másik ilyen rendhagyó vacsora például a Trattoria Toscana borbárjának, a L'Enoteca-nak a borestje, mely nemcsak attól különleges, hogy a gyomor mellett az elmét is munkára készteti, hanem attól is, hogy ilyenkor megnyitják a pincehelyiséget, ahol több mint 200 féle bort tárolnak. Itt zajlik ugyanis a borest, távol a nyüzsgő felszíni vendéglátóhelytől, ám közvetlenül a legkiválóbb borok társaságában.

Mivel az étteremben és a borbárban minden olasz, természetes, hogy ezek a rendezvények is az olasz gasztronómia köré szerveződnek.

Ezeken elsősorban az olasz konyháról és az olasz borokról, borvidékekről tudhatunk meg minél többet.

Az ételeket olasz séf készíti, kizárólag olasz alapanyagokból, a menüben pedig olyan fogások szerepelnek, mint a tenger gyümölcsei meleg édesköményes, narancsos salátaágyon, grillezett polip babkrémmel, vadkacsa rizottó vagy például vaddisznó salmi módra. Ezekhez kóstolhatunk borokat

Toszkánából, Szicíliából és Pugliából.

Persze egyáltalán nem kell félnünk attól, ha valamelyik borrégióról vagy szőlőfajtáról korábban még nem hallottunk, hiszen itt minden információt megkapunk.

Megkóstolhatjuk az ételeket bor nélkül, aztán pedig borral párosítva, hogy egyértelműen kiderüljön számunkra, valóban illik-e az adott bor a felszolgált ételhez.

Térképekkel, fotókkal illusztrálva, sommelier tolmácsolásával áshatjuk bele magunkat az olasz borok jellegzetességeibe, gyártási eljárásaiba. A vacsora végén még egy kvízjáték is vár ránk, amiben pontosan lemérhetjük, figyeltünk-e az elhangzottakra, vagy csak az ízeket élveztük.

Noha a két étterem boros vacsorái némileg különböznek egymástól, valamiben azonban megegyeznek: a szervező személyében. Az esték megálmodója, és egyben a programok háziasszonya Füle Lídia. A közgazdász végzettségű, és egyébként pénzügyi tanácsadóként dolgozó hölgy néhány évvel ezelőtt egy váratlan eseménynek köszönhetően vált a borok szerelmesévé. Épp a Szent István Bazilika közelében sétált, amikor felfigyelt a téren lévő Di Vino borbár programjára, ahol alapfokú borismereti tanfolyamot szerveztek. El is végezte a londoni intézmény (WSET – Wine and Spirit Education Trust) alapfokú tanfolyamát, amit később a középfok és felsőfok követett.

A borvilág végérvényesen az életet része lett.

Azóta is bújja a szakirodalmat, tudását itthon a Borkollégium mesterkurzusain és a Winelovers rendezvények sétáló kóstolóin bővíti. Külföldi utazásainak szerves része a borászatok, borbárok, szőlészet- borászati képzést adó egyetemek kurzusainak látogatása.

Lídia első interaktív borestjét amerikai menedzsmentjének szervezte. Ők a szokásos céges találkozóra érkeztek Magyarországra, és mint kiderült, szintén borrajongók. Több se kellett Lídiának, a céges vacsorát, a csapatépítőt a bor köré rendezte, és erre a célra lefoglalta a Trattoria Toscana pincehelyiségét.

Az esemény annyira jól sikerült, hogy az amerikai kollégák azóta is Lídia-féle borvacsorát kérnek, ha Magyarországra érkeznek. Az ötlet aztán innen formálódott tovább. Az étterem tulajdonosával együtt úgy gondolták, hogy ha a vacsorának a céges partnereknél ilyen sikere van, akkor szervezhetnének egy hasonló, nyilvános eseményt. Olyat, amire bárki elmehet.

Az ötletből aztán valóság lett, és immár két helyszínen zajlanak az „In Vino Lidia" borestek, melyek sikerességét az állandó telt házak és a visszatérő vendégek is igazolják. A vendégek ugyanis azon túl, hogy egy-egy ilyen alkalomkor elköltenek egy fantasztikus vacsorát finom ételekkel és hozzájuk illő borokkal, használható tudást is szereznek, melyet kamatoztathatnak.

Garantáltan biztosabb kézzel választanak bort az üzletekben, és határozottabban rendelnek bort az éttermekben.

Ha valamire pedig később nem emlékeznének, akkor sincs semmi gond, ugyanis Lídia az est „tananyagát" nyomatott és elektronikus módon is rendelkezésükre bocsátja. Így bármikor fellapozhatják jegyzetüket, ha olyan kivételes kérdésre keresnék a választ, hogy létezik-e csendes prosecco is, vagy csak habzó változata van az ilyen névvel piacra kerülő boroknak?