Egy fán vacsoráztunk, és sörben fürödtünk

Megtudtuk, hogyan lehet ízletes dinnyét választani, illetve hogyan kell tökéletes tésztát főzni. Ennek ellenére mégis indiai lencse lett az ebéd, amelyet még a diétánkba is beépíthettünk. Ám ez még mind semmi, hiszen egy műanyag flakon segítségével szűrtük le a tealeveleket, illetve nyomtunk habot a tortára. Sőt, a grillezett dinnye gondolata még arra is rávett, hogy a nyári meleg ellenére is bekapcsoljuk a grillsütőt. Heti gasztro-összefoglaló.

Ez lett Magyarország legjobb pálinkája

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka-verseny díjait június 28-án adták át az Országház Felsőházi termében. A legjobb pálinka díját a Brill Pálinkaház vihette haza.

Csokoládéval ötvözték a sört

Ha szereti a csokoládét és a sört is, akkor van egy jó hírünk: a Craft sörmárka, a Whittaker, Új-Zéland legmegbízhatóbb csokoládégyára, és az Garage Project megalkotta a saját csokoládéízű sörét.

Noha a Craft újdonságát hazánkban nem tudja beszerezni, bármikor kipróbálhatja, milyen párost alkot a csokoládé és a sör: az angol Double Chocolate Stout itthon is kapható.

Itt a gyógyír a kedvtelenség ellen

Készítsünk muffint, ám ezúttal jégkrémből. Sőt, vonjuk be a gyerekeket is a munkába, így az ő arcukra is mosolyt csalhatunk.

Ezeket egye, ha hullik a haja

Egyre gyakrabban halljuk azt a sirámot, vagy tapasztaljuk mi magunk is, hogy tele van a hajkefe, a lefolyó, sőt az egész szoba hajszálakkal. Mielőtt azonban teljesen kétségbe esnénk, érdemes lenne egy kicsit megreformálni a táplálkozási szokásainkat.

A hajhullás megállítására irányuló legeredményesebb kutatást 2015-ben közölték a Journal of Cosmetic Dermatology-ban. A vizsgálatban résztvevők 6 hónapon keresztül szedtek étrendkiegészítőt, amely Ómega-3, Ómega-6 zsírsavat, illetve antioxidánsokat is tartalmazott.

Fürödjön sörben!

Csehországban megteheti: a sörfőzés 500 éves története, egy romantikus szállás és csapból folyó sör várja a vendégeket a Chadovar családi sörfőzde történelmi helyiségeiben. Képgaléria.

Tudja, mi az aioli?

Az aioli egy különleges mártogatós, a mediterrán konyha része. Spanyol és provence-i fokhagymaszósznak is szokták hívni; egyik nemzet sem enged abból, hogy az aioli tőlük származik.

Eredetileg olívaolajból és fokhagymából készül, ám manapság gyakran adnak hozzá tojást is. Valakinek jobban is ízlik így, úgyhogy érdemes mindkét verziót kipróbálni, hogy kiválaszhassuk a mi szánk ízének megfelelőt.

Bal lábbal ébredt?

A nyűgös reggelekre találták fel az édes, cukros csokoládékrémeket, amelyből már egy falattól is jobban érezzük magunkat. Ám ennél azért valami természetesebbel is indíthatnánk a napot: például diófélékből készült vajjal.

Nincs kéznél habnyomó?

Tönkrement a habnyomó, és hirtelen nem tud honnan újat venni? Netán nem találja se a habzsákot, se a hozzá tartozó csöveket? Nézze meg, hogyan lehet egyszerűen habnyomót készíteni.

Nem is sejti, mire jó még a mosogatószivacs

Akármilyen kreativitás is rejlik bennünk, sokszor hagyjuk, hogy a nevek megvezessenek. Így van ez a mosogatószivaccsal is: mosogatunk vele, hiszen valójában tényleg arra való, ám ezen kívül számos dologra fel lehet még használni.

