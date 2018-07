Valóra vált az édesszájúak álma

Milyen jó lenne egy olyan párhuzamos univerzumban élni, ahol könnyen elkészíthető receptek keringenek a köztudatban; ahol anélkül is lehet desszertet készíteni, hogy bekapcsolnánk a sütőt; illetve ahol könnyen és villámgyorsan tudunk egészséges alapanyagokat termelni. Bizonyos tekintetben az álom csupán álom marad, ám egy valamit akár most azonnal is meg tudunk valósítani: készíthetünk desszertet sütés nélkül.